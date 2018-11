L’hiver hâtif soulève un vent de bonnes affaires pour les commerçants

Aucun record de température ou de précipitation n’a été fracassé, en novembre, au Nouveau-Brunswick, mais l’hiver est définitivement arrivé plus tôt qu’à l’habitude. La population en a pris bonne note et s’est précipitée pour acheter souffleuses, pelles et génératrices.

Environnement Canada et MétéoMédia publieront leurs prévisions hivernales la semaine prochaine. Le hic, c’est que l’on connaît déjà des conditions frigides, et ce, depuis un mois. Aucun record n’a été fracassé, mais il y a bel et bien plus de neige au sol qu’à la normale.

En fait, en novembre, au Nouveau-Brunswick, on a déjà vu, par le passé, des accumulations historiques de 65 à 85 cm, et même des accumulations de 96 cm à Bas-Caraquet. Tandis qu’à Moncton, le record est de 84 cm et il date de 1968.

Si on regarde la moyenne des précipations des dernières années, on constate alors qu’on a reçu plus du double de ce que nous sommes habitués de recevoir. Par exemple, à Moncton, il est tombé 43 cm depuis le début du mois, alors que la normale est de 18 cm.

«On n’a pas battu de record, mais lorsqu’on compare aux normales de saison, on constate qu’on a reçu davantage de neige», a souligné David Neil, météorologue pour Environnement Canada.

Novembre est aussi beaucoup plus froid qu’à l’habitude. Encore là, toujours pas de record brisé, mais c’est froid, c’est même très froid. Jeudi, le mercure a plongé à -15°C dans le Sud-Est, assorti d’un refroidissement éolien qui a atteint -26°C.

Les normales saisonnières sont pourtant de -4°C la nuit et de 4°C le jour.

Heureusement, le mercure devrait remonter d’ici quelques jours.

«C’est considérablement sous les normales pour les prochains jours, mais il semble que les choses reviendront à la normale au début de la semaine prochaine», a ajouté M. Neil.

À Moncton, il est tombé 43 cm depuis le début du mois – Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle Jeudi, en incluant le refroidissement éolien, on pouvait ressentir une température de -26°C à Moncton. – Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle

«Les gens magasinent plus tôt»

Cet avant-goût de l’hiver permet cependant aux commerçants de faire de bonnes affaires. Pour certains d’entre eux, les ventes de souffleuses sont en augmentation de 20 à 25%.

«Les gens magasinent plus tôt que jamais cette année. Nous avons certainement vendu 20% de plus que l’année dernière où l’hiver avait été plus tardif. L’an dernier les gens achetaient les plus gros modèles, mais cette année, c’est plus varié, les gens achètent les plus petits comme les plus gros. Ce qui est bien avec une tempête hâtive, c’est que les gens se préparent au mauvais temps», explique le gérant du Home & Hardware de la promenade Elmwood à Moncton, Dane McCaffrey.

Ola Benoît, gérant du Canadian Tire à Tracadie remarque la même tendance. Ses clients se préparent mieux aux conditions hivernales cette année.

«Les gens sont plus conscients de la température qui s’en vient et du réchauffement de la planète», a-t-il confié à l’Acadie Nouvelle.

Robert Babin, propriétaire de Big River Sports à Bathurst, a aussi remarqué un plus grand achalandage, et ce, plus tôt cette année.

«Ç’a vraiment commencé au mois d’octobre. Les gens se sont préparés de bonne heure. L’hiver qu’on a eu l’année passée et qui nous a apporté beaucoup de neige a fait augmenter nos ventes. La fermeture de Sears a aussi fait une différence», a-t-il avancé.

Génératrices et pneus d’hiver

Ce ne sont pas que les souffleuses qui font courir les foules. En une journée, le Canadian Tire du chemin Mountain, à Moncton, a vendu 50 génératrices. Les automobilistes se sont aussi précipités pour acheter et faire installer des pneus d’hiver.

«Ç’a définitivement lancé une frénésie non seulement pour l’achat de souffleuses et de pelles, mais aussi pour des pneus. Les températures plus froides ont également motivé les gens à acheter des manteaux et des bottes d’hiver. Ç’a été un bon début de saison», a souligné le propriétaire, Mike Mercier.

Avec des intempéries de plus en plus fréquentes, l’entrepreneur s’assure de commander assez de matériel pour ne pas se retrouver en rupture de stock. L’an dernier plusieurs magasins avaient écoulé la totalité de leur réserve de sel à déglacer.

«Chaque année nous avons plusieurs tempêtes et ça devient de plus en plus normal. Alors j’essaie de commander assez de matériel pour ne jamais être à court de marchandise, dit M. Mercier.