Moncton: le nouveau YMCA risque d’être très populaire

Des plans du futur YMCA et centre communautaire du quartier nord de Moncton ont été présentés au public lors d’une soirée portes ouvertes à l’école le Sommet, mercredi soir.

Lors du passage de l’Acadie Nouvelle, une vingtaine de citoyens avaient répondu à l’invitation des dirigeants du YMCA.

La construction du centre de 17 millions $ doit commencer au printemps. Les membres et les citoyens devraient pouvoir commencer à le fréquenter à la fin de 2020.

Le complexe qui sera situé à l’arrière de l’école francophone Le Sommet sera érigé dans un secteur de la municipalité qui se développe très rapidement. Le YMCA près du centre-ville compte actuellement 5500 membres.

Des croquis presque finaux du futur YMCA du quartier nord de Moncton ont été présentés aux citoyens mercredi soir. – Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle

Le président-directeur général de l’établissement, Zane Korytko, croit qu’il pourra aller chercher de 800 à 1200 nouveaux membres en construisant le nouvel édifice. Ces chiffres sont conservateurs selon lui.

«Il fera -20 dehors cette nuit (mercredi) et on a déjà un pied de neige. Les gens voudront un centre d’activités intérieures. La communauté pourra utiliser la piste de marche et venir marcher en sécurité, a-t-il expliqué.

Cette piste de marche fera partie de la vocation communautaire du nouveau centre. Elle sera donc accessible aux non-membres du YMCA. La Ville de Moncton injecte 6 millions $ dans ce projet et les gouvernements provincial et fédéral 4 millions $ chacun. Le YMCA doit amasser 3 millions $ grâce à une campagne de collecte de fonds encore en phase silencieuse.

«Nous approchons discrètement des entreprises et des familles. Nous pensons à vendre les droits du nom de l’édifice. Nous étudions plusieurs options. Nous lancerons la campagne publique au début 2020. Jusqu’à présent nous sommes sur la bonne voie et nous sommes confortables», a indiqué M. Korytko.

Il n’y aura pas de piscine dans le futur édifice, mais il y aura des jeux d’eau intérieurs. Ce sera un des premiers concepts de ce genre au Canada. Néanmoins, le centre sera construit en fonction de pouvoir être agrandi plus tard. Ce n’est donc pas impossible, mais ce n’est pas pour aujourd’hui.

«Quelqu’un m’a demandé si nous pensions ajouter une piscine. J’ai répondu que c’était un autre 15 millions $», a lancé à la blague le PDG.

La piscine de l’actuel YMCA est par ailleurs la force du centre. Lorsque le premier Goodlife (un centre de conditionnement physique géant) a ouvert ses portes il y a quelques années, l’établissement a perdu quelques membres. Ils sont toutefois revenus surtout à cause de cette piscine.

«Au départ, on a perdu un peu de nos membres, mais depuis nous avons retrouvé tous ces membres en plus de croître.»

Que les gens fréquentent une salle de sport ou une autre, pour Zane Zarytko, l’important, c’est que les gens bougent pour qu’ils soient en santé.