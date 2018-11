Saint-Jean: le gouvernement ferme une entreprise qui provoquait des explosions

Une entreprise de recyclage de Saint-Jean est forcée de mettre un terme à ses activités pour avoir provoqué des explosions au cours des dernières semaines.

Le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux a ordonné jeudi à l’entreprise American Iron & Metal Company de cesser ses activités au port de Saint-Jean.

Le ministre Jeff Carr a déclaré que les enjeux environnementaux sur le site préoccupent au plus haut point les membres de son gouvernement.

En plus de la fermeture immédiate, l’arrêté ministériel annoncé jeudi exige également que l’entreprise présente, dans les 60 jours ouvrables, un plan pour éliminer les explosions et l’impact des vibrations et du bruit excessifs.

M. Carr souligne qu’il est important que les entreprises collaborent avec les autorités, tout en respectant leurs voisins et l’environnement.

L’arrêté demeurera en vigueur jusqu’à nouvel ordre.