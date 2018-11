Centre naval: Caraquet et Bas-Caraquet veulent renégocier l’entente

Malgré son succès, le Centre naval du Nouveau-Brunswick coûte cher aux contribuables de Caraquet et de Bas-Caraquet, quelque 80 000$ par année. Les municipalités demandent au gouvernement Higgs de renégocier l’entente conclue en 2016 avec les libéraux de Brian Gallant.

Rappelons qu’en avril 2016, l’avenir du Centre naval du Nouveau-Brunswick, à Bas-Caraquet, était loin d’être assuré. À l’époque, le Centre naval était géré par un conseil d’administration et était considéré comme étant un organisme à but non lucratif. Il connaissait cependant d’importantes difficultés financières et devait plusieurs millions de dollars à des fournisseurs.

Le gouvernement Gallant est intervenu pour sauvegarder les lieux et les emplois. En échange de plusieurs millions de dollars en investissements, la province demandait aux municipalités de Caraquet et de Bas-Caraquet de verser 80 000$ chacune annuellement pendant 10 ans. Auparavant, leur contribution s’élevait à 40 000$ par année.

«Le gouvernement voulait voir quelle était la volonté de Caraquet et de Bas-Caraquet et à quel point nous étions sérieux à appuyer ce projet. On était presque prêt à se déshabiller pour l’avoir. On y croyait vraiment», a expliqué Roger Chiasson, maire de Bas-Caraquet à l’issue de la plus récente réunion du conseil municipal.

Les deux municipalités ont récemment rencontré la députée libérale de Caraquet, Isabelle Thériault et le député progressiste-conservateur de Shippagan-Lamèque-Miscou, Robert Gauvin pour leur demander de rééchelonner les paiements sur une plus longue période de temps. Elles avaient tenté de convaincre l’ancien gouvernement libéral de changer de cap, sans succès.

«C’est certain qu’on aimerait que cette dette soit éliminée, mais il y a aussi peut-être moyen de l’étaler sur une plus longue période. Ce 80 000$ par année nous fait mal», ajoute M. Chiasson.

À Bas-Caraquet, le versement annuel serait un frein important dans l’élaboration de nouveaux projets. La municipalité voudrait embaucher un employé responsable du développement communautaire et économique, signale le maire Chiasson.

«C’est de l’argent qu’on aimerait réinvestir.»

Quelle sera l’approche du gouvernement Higgs?

Bien que l’ancien gouvernement progressiste-conservateur de David Alward ait joué un rôle important dans le développement du Centre naval de Bas-Caraquet, l’intervention des libéraux en 2016 avait été décriée par des membres de l’opposition officielle qui ont comparé le plan de sauvetage au scandale Atcon.

L’ancien chef du NPD du Nouveau-Brunswick et actuel député progressiste-conservateur de Fredericton-Ouest-Hanwell, Dominic Cardy, a également critiqué l’intervention du gouvernement provincial. À titre de chef du NPD, il avait suggéré de «laisser couler le bateau».

Quelle sera l’approche du gouvernement Higgs envers le Centre naval de Bas-Caraquet? Le maire Roger Chiasson a pleinement confiance que la province va maintenir son soutien.

«On va tout faire pour préserver ce que nous avons et nous allons essayer d’en avoir davantage.»

L’Acadie Nouvelle a contacté le gouvernement provincial, mais il n’a pas donné de suite à nos demandes d’entrevue.