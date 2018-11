La Chasse à l’as se terminera au plus tard le 20 décembre

Serge Gionet, de Tracadie, n’a pas eu la main heureuse, vendredi, alors qu’il a pigé le 6 de pique à la loterie de la Chasse à l’as d’Inkerman.

Mais lui et Alcide Mallet, également de Tracadie, ne sont pas à plaindre puisqu’ils sont repartis avec un prix de consolation de 175 000$, soit 20% des ventes de la semaine, qui se sont élevées à 850 000$.

«Je vais pouvoir mettre ma compagnie de rénovation sur pied», a exprimé M. Gionet, visiblement ému.

Le prochain gros lot est estimé à 3 275 000$« C’est malade, complètement fou», a lancé l’une des bénévoles dans une vidéo sur la page Facebook du Comité du pont d’Inkerman.

Fin de la loterie le 20 décembre

Il reste 7 cartes dans le paquet. Afin de ne pas poursuivre le tirage l’année prochaine, la dernière pige aura lieu le 20 décembre.

La présidente du comité bénévole, Glenda Robichaud, ne veut pas en demander davantage aux bénévoles qui «sont à bout de souffle après un an de travail.»

Si le gros lot n’est pas remporté avant, les quatre dernières cartes seront donc pigées dans quatre semaines et le grand gagnant sera enfin connu.

Répartition des montants recueillis

Les organisateurs n’auraient jamais cru récolter autant d’argent. En fait, les montants sont six fois plus élevés que prévu au départ.

Le comité, qui avait comme objectif d’amasser 500 000$, a maintenant plus de 3,8 millions$ dans les coffres.

Ce succès mène à quelques questionnements sur la façon de partager cet argent.

La plus grande somme ira, bien sûr, pour un nouveau lien enjambant la rivière Pokemouche, mais six comités ont aussi été d’une aide précieuse dans l’élaboration de la Chasse à l’as et recevront des fonds.

«Je ne peux pas vous dire le montant qui sera attribué à chacun d’entre eux pour le moment», explique Mme Robichaud.

La présidente a assuré que les membres du comité organisateur prendront le temps de s’asseoir une fois la loterie terminée pour en discuter à tête reposée. Aucune décision finale n’est prise pour le moment.

Discussion avec Robert Gauvin

La présidente a par ailleurs discuté du futur pont avec le nouveau vice-premier ministre du Nouveau-Brunswick et député local, Robert Gauvin. « Il est très ouvert à l’idée et il est prêt à en discuter davantage avec nous. Il a vu que les citoyens ont travaillé fort pour en arriver là où nous en sommes aujourd’hui», a-t-elle résumé.

Elle n’est pas d’avis que le montant recueilli risque d’inciter le gouvernement à réduire sa participation financière dans le projet, expliquant «qu’il doit aussi faire sa part après une telle initiative citoyenne.»

Dans une récente entrevue, Mme Robichaud avait rappelé que le pont appartient au gouvernement. «Si jamais le gouvernement veut une participation financière de notre part, on sera prêt. Mais on espère qu’il le payera au complet.»

«On veut surtout investir pour embellir l’image de la communauté et améliorer les services, comme les sentiers et les voies d’accès. On a fait la Chasse à l’as pour montrer aux gouvernements que les citoyens sont mobilisés, mais on ne peut pas tout faire seul», a-t-elle ajouté vendredi.