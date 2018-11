Trou noir: «2,5 millions $ sont en place»

Le ministre provincial du Travail promet que l’argent du gouvernement fédéral servira bel et bien à aider les travailleurs saisonniers.

L’absence de mention des travailleurs saisonniers et de l’assurance emploi dans le discours du Trône du gouvernement progressiste-conservateur n’est pas passée inaperçue auprès du député libéral de l’une des principales régions touchées par le trou noir.

«Je suis très déçu que le dossier de l’assurance-emploi n’a aucunement été mentionné dans le discours du Trône», a déclaré le député de la circonscription de Tracadie-Sheila, Keith Chiasson, durant la période de questions, vendredi.

«Pourtant, durant la campagne électorale, le vice-premier ministre (Robert Gauvin) a fait de l’assurance-emploi son cheval de bataille. Maintenant qu’il se retrouve vice-premier ministre, je veux savoir quel est son plan d’action pour régler le problème de l’assurance-emploi, car les femmes et les hommes des industries saisonnières attendent une réponse.»

C’est le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Trevor Holder, qui a répondu au député à la place de son collègue de Shippagan-Lamèque-Miscou.

«Il y a des fonds qui ont été versés à la province (par Ottawa), qui seront administrés par mon ministère, et nous allons travailler avec le vice-premier ministre et tous les députés (…) pour trouver des solutions et assurer que ces fonds donnent des résultats», a affirmé M. Holder.

En mars, Emploi et Développement social Canada a alloué 2,5 millions $ au Nouveau-Brunswick pour que le gouvernement provincial vienne en aide aux travailleurs saisonniers qui sont victimes du trou noir de l’assurance emploi.

Le précédent gouvernement libéral avait décidé d’utiliser cet argent pour financer un projet-pilote afin d’accorder sept semaines de formation rémunérée ou d’expérience de travail à certains travailleurs saisonniers. La seconde phase du projet pilote doit avoir lieu de février à mars.

M. Holder n’a pas précisé si la deuxième phase du projet-pilote aura bel et bien lieu, affirmant seulement que «ces 2,5 millions $ sont en place». Il n’a pas été possible d’obtenir davantage de précisions de la part du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail.

Quant à l’absence de mention concernant les travailleurs saisonniers dans le discours du Trône, le premier ministre Blaine Higgs a expliqué qu’il voulait surtout exprimer «une philosophie» dans son discours au lieu de remplir chacune des cases auxquelles on pourrait s’attendre.

«Nous avons rencontré plusieurs personnes au sujet de l’écart dans le processus (de l’assurance emploi). Mais la meilleure solution à l’assurance emploi, c’est un travail», a mentionné M. Higgs.

«(Les employeurs) cherchent des gens pour travailler. Nous devons trouver une façon pour que les gens soient éligibles à l’assurance emploi, mais nous devons le faire avec les emplois qui sont-là et qui nécessitent quelque chose à faire.»

«C’est excellent que le fédéral ait dédié des ressources pour créer des emplois pour que les gens se qualifient à l’assurance emploi, mais nous devons nous assurer que ce sont de vrais emplois et que nous accomplissons quelques choses en créant ces emplois.»