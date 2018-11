Le froid glacial fait enfin place au redoux

Les météorologues avaient vu juste plus tôt, ce mois-ci, en prédisant qu’un chapitre de temps doux allait suivre la période de froid glacial et les chutes de neige qui ont secoué l’ensemble du Nouveau-Brunswick et de l’est du pays au cours des derniers jours.

Après des températures nocturnes ressenties qui ont récemment atteint -25°C par endroit, voilà que le mercure a fait un bon appréciable dimanche pour se situer au-dessus des normales saisonnières.

En fin d’après-midi dimanche, Environnement Canada indiquait que le point chaud au Nouveau-Brunswick se trouvait à Grand Manan, où le mercure indiquait 5°C, alors que le point le plus froid était situé à Bas-Caraquet (-1,0°C).

L’arrivée d’un système dépressionnaire en provenance du Golfe du Maine est à l’origine de ces hausses subites des températures qui font sûrement le plaisir des plus frileux, même si des records de chaleur seront loin d’être fracassés.

«Il s’agit d’un système qui est stationnaire, alors ces températures confortables devraient se maintenir jusqu’au début de la fin de la semaine avant un retour à du temps un peu plus froid à partir samedi», a expliqué le météorologue Barry MacKinnon.

Bien que le mercure dépassera allègrement la barre du point de congélation durant les prochains jours, il faut noter que ce système dépressionnaire sera accompagné de précipitations qui se feront sentir dès mardi.

Le Nouveau-Brunswick pourrait ainsi recevoir quelques millimètres de pluie en journée et quelques centimètres de neige durant la nuit, et ce, de mardi à jeudi.