Avertissement: trois jours de pluie et de neige sur le N.-B.

Environnement Canada a émis des avertissements de neige pour Fredericton et les régions qui l’entourent pour mardi.

L’agence fédérale prévoit qu’une dépression apportera de la pluie et de la neige sur le Nouveau-Brunswick, mardi. Le centre de la province pourrait recevoir jusqu’à 15 cm de neige.

Les accumulations les plus importantes sont prévues en terrain plus montagneux. Les avertissements de neiges sont émis pour la grande région de Fredericton.

Environnement Canada a aussi émis des bulletins météorologiques spéciaux pour l’ensemble de la province.

«Deux dépressions s’approchant des Maritimes apporteront un mélange de neige et de pluie sur le Nouveau-Brunswick à compter de lundi soir ou de la nuit de lundi à mardi et jusqu’à jeudi. Mardi, on prévoit d’importantes chutes de neige sur certains secteurs du centre du Nouveau-Brunswick, où un avertissement de neige a été émis. Des avertissements de neige pourraient être étendus vers le nord alors que la neige devrait persister sur les secteurs nord mardi soir ou dans la nuit de mardi à mercredi», précise l’agence fédérale.

Mercredi, les précipitations devraient s’intensifier à nouveau jusqu’à jeudi. Cette seconde dépression devrait apporter de la neige et des vents forts du nord-ouest sur l’est du Nouveau-Brunswick.

«Il y a encore un peu d’incertitude quant au moment et à l’intensité du deuxième système météorologique. Les météorologues d’Environnement et Changement climatique Canada surveilleront l’évolution de ces systèmes et fourniront plus de renseignements lorsque ceux-ci seront disponibles», indique l’agence.