Crise des poubelles: les contracteurs refusent d’être les méchants

«Ça fait 20 ans qu’on fait ça pour 1$. Nous ne sommes pas des chialeux; on veut seulement notre juste part», déclare Marie-Josée Brideau, de Robichaud et Brideau, des Contracteurs de Losier Settlement. - Archives

Des contracteurs affectés à la collecte des déchets passent pour les grands méchants loups dans la crise des poubelles dans la Péninsule acadienne. Ils se font même accuser de vouloir ruiner la Commission des services régionaux en raison de la hausse moyenne de 47% de leurs soumissions. Ils ont décidé de répondre.

Marie-Josée Brideau, de Robichaud et Brideau Contracteurs de Losier Settlement, gère une entreprise de neuf employés et de six camions. Chaque jour, dès 4h, ces travailleurs sillonnent les routes de plusieurs communautés du Nord-Est afin de ramasser les ordures domestiques.

Ses contrats de collecte couvrent la région Chaleur et ses DSL, en plus des secteurs de Paquetville, de Bas-Caraquet et des environs ainsi que de Tracadie.

Mais depuis plus d’un mois, sa compagnie – et les autres de la région spécialisées dans ce service – n’aime pas beaucoup tout ce qui circule à leur sujet. Elles sont souvent montrées du doigt lorsque la CSR-PA et les représentants municipaux maugréent sur l’augmentation surprise et salée des coûts prévus de la collecte dans six des 11 zones de la région dès 2019. On parle d’un saut de plus de 300 000$ pour porter le coût à 1,51 million $.

Mme Brideau soutient que, depuis quatre ans, son entreprise ramasse les déchets au coût fixe de 1$ la résidence par semaine, alors que la tâche de travail a doublé, sinon triplé. À cela s’additionne la cueillette de gros articles aux deux semaines, sans oublier le ramassage des articles «blancs» (appareils électroménagers) chaque dernier vendredi du mois.

«Au début, c’était correct. On avait un bac de déchets et un autre de recyclage à ramasser par maison. Au fil des années, la CSR-PA a décidé que les citoyens pouvaient mettre deux bacs au chemin chaque semaine. Ensuite, il y a eu les foyers de soins, qui ont jusqu’à huit bacs à cueillir. Sans oublier les commerces et les immeubles à logements. Tout ça en gardant le même prix de 1$ par maison», explique-t-elle.

La femme d’affaires ajoute que les citoyens ne comprennent pas la situation réelle des contracteurs. Tout ce qu’ils voient actuellement, c’est la hausse de 47% des tarifs. Elle raconte que ses employés se font souvent rabrouer par des résidents mécontents et inquiets de ce qui pourrait se produire avec leurs poubelles.

«On veut passer de 1$ à 1,35$ par maison par semaine pour les quatre prochaines années et on nous accuse de vouloir ruiner la région. Pour 35 cents de plus? On ne se met pas riche avec les poubelles! Mon père et mon conjoint, qui sont copropriétaires de la compagnie depuis 20 ans, doivent travailler pour gagner leur salaire. Ils passent 10 heures par jour sur les camions. Ça fait 20 ans qu’on fait ça pour 1$. Nous ne sommes pas des chialeux; on veut seulement notre juste part», poursuit

Mme Brideau.

Leur tarification soumise à la CSR-PA en appels d’offres est notamment basée sur les salaires des employés, la hausse des contributions à Travail sécuritaire NB, le prix de l’essence et l’usure des camions davantage sollicités par la quantité de déchets recueillis. Concernant l’aspect de la compétition entre contracteurs qui aurait fait monter le coût des soumissions, la porte-parole croit plutôt que cela a fait baisser les prix dans la Péninsule acadienne.

«Nous étions quatre contracteurs dans la région. Il a donc fallu s’ajuster et réduire nos estimés. Dans Chaleur, nous n’étions que deux», argue-t-elle.

Mme Brideau souhaite la meilleure des chances à la CSR-PA si elle veut lancer sa propre collecte des déchets. Elle sous-entend qu’il lui sera impossible de respecter un tarif de 1,35$ par maison, parce qu’elle devra investir des sommes considérables dans l’équipement et payer un salaire décent aux employés qui viendront invariablement de compagnies de collecte comme la sienne.

Les élus de la région doivent voter sur l’estimé budgétaire de 6,6 millions $ pour 2019 de la CSR-PA jeudi soir, à Caraquet. Plusieurs maires ont déjà signifié leurs intentions de s’y opposer, en raison de la hausse du coût de la gestion des déchets solides.

Parmi les autres solutions avancées, la Commission pourrait retourner en appels d’offres avec des spécifications plus précises. Là-dessus, Mme Brideau se dit prête à écouter et à s’asseoir autour de la table pour négocier.

«Peut-être qu’on nous offrira une extension de contrat de trois mois ou d’un an, le temps de revoir le système. Nous sommes ouverts à tout. Nous sommes prêts à travailler avec la Commission. Nous ne laisserons pas les poubelles sur le bord de la route. Nous avons bon coeur», conclut-elle.