Jusqu’à 50 appels par jour de prêteurs sur salaire insistants

Des prêteurs sur salaire en ligne non titulaires d’un permis prennent pour cible les Néo-Brunswickois, avertit la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.

La commission a reçu des plaintes de la part de consommateurs concernant des pratiques inappropriées auxquelles se livrent des entreprises de prêt sur salaire non titulaires d’un permis leur permettant d’exercer dans la province.

«Nous avons appris que ces entreprises communiquent avec des clients dont les paiements sont en retard à leur lieu de travail et que dans certains cas, elles les menacent de s’adresser à leur employeur pour se faire rembourser. Elles prennent parfois contact avec eux jusqu’à 50 fois par jour», a déclaré la directrice des services à la consommation à la commission, Alaina Nicholson.

«Il est illégal pour un prêteur sur salaire dans la province de communiquer avec vous sur votre lieu de travail ou de prendre contact avec votre employeur ou vos collègues pour recouvrer un paiement en retard.»

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire le 1er janvier, les prêteurs sur salaire au Nouveau-Brunswick doivent être titulaires d’un permis délivré par la commission.

Le recours à des prêteurs titulaires d’un permis contribue à protéger les consommateurs contre les pratiques de prêts à conditions abusives. Ces protections comprennent notamment le plafonnement des taux d’intérêt, les obligations de communication et les modalités de résiliation.

La Commission des services financiers et des services aux consommateurs insiste sur le fait que certaines entreprises proposant des services de prêt sur salaire en ligne ne possèdent pas de permis leur permettant d’exercer au Nouveau-Brunswick (et certaines d’entre elles ne sont titulaires d’aucun permis délivré par une province canadienne). Ces entreprises comprennent: truepaydayloan.ca; cash2gonow.com; cashbuddy500.com; cashflow500.ca; cashflow500payday.com; creditmontreal500.com; fastmoneyloans.ca; nationalpaydayloan.ca; paydayking500.com; pretsohben.com; rapidpaydayloans.net; royalfinances.ca; solutions500.com et speedypayloans.ca.