Le député Kevin Arseneau affirme avoir reçu des menaces d’agression

Le député vert de Kent-Nord, Kevin Arseneau, et son fils Hugo. - Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-comeau

Le député de Kent-Nord Kevin Arseneau affirme avoir reçu des menaces d’agression de la part de citoyens.

«‪Toutes menaces envers moi ou ma famille seront prises au sérieux et rapportées à la GRC‬», a averti l’élu du Parti vert sur les réseaux sociaux, lundi soir.

Cette sortie publique fait suite à deux incidents survenus dimanche et lundi, rapporte Kevin Arseneau, en entrevue avec l’Acadie Nouvelle.

«Il y a eu deux cas, un homme à bord d’un véhicule m’a crié dessus alors que je faisais le plein et l’autre menace a été faite sur les médias sociaux.»

Le député de Kent-Nord croit que ces menaces ont été proférées à la suite de sa réponse au discours du Trône, dans laquelle il exprime ses réserves à l’égard des liens entre le parti au pouvoir et l’Alliance des gens.

«Vous me permettrez, comme beaucoup de citoyens acadiens, anglophones, autochtones et nouveaux venus, de douter de ce rapprochement avec l’Alliance des gens. Dans cette vague de populisme mondial, vous me permettrez d’être inquiet», a-t-il déclaré à l’Assemblée législative, vendredi dernier.

Kevin Arseneau a réagi en signalant les menaces à la GRC avant de dénoncer ouvertement ces agissements. Ce genre de comportement n’est pas acceptable à ses yeux.

«J’espère que ça aura pour effet de ramener de la civilité au débat, dit-il. Pour être honnête, je ne me sens pas menacé, je n’ai pas peur de sortir dehors, mais j’ai voulu mettre les choses au clair avant que ça se rende à un autre niveau. Il y a d’autres façons d’être en désaccord et de discuter.»

Le député assure qu’il ne compte pas cesser de s’opposer aux positions hostiles au bilinguisme défendues par l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick.

«Ce genre de discours et cette approche basée sur ‘’le bon sens’’ ne doivent pas être pris à la légère. Beaucoup de personnes m’ont dit qu’elles sentent une tension. Je ne pense pas qu’il faille l’ignorer.»