Arrestation d’une femme qui a tenté d’introduire de la drogue dans une prison

Une femme qui a tenté de faire entrer de la drogue dans un prison à sécurité maximale du Nouveau-Brunswick a été arrêtée.

Vendredi, vers 13h15, le personnel a confisqué plusieurs colis contenant des objets interdits d’une visiteuse de l’Établissement Atlantique, à Renous.

Parmi les objets interdits, on retrouve 72 grammes de marijuana et 3 grammes de «shatter» (concentrés de cannabis), indique Service correctionnel Canada.

Au total, la valeur en établissement des objets saisis est évaluée à 8400 $.

La visiteuse a été arrêtée par le détachement de Blackville de la GRC et pourrait faire l’objet d’accusations criminelles.

Service correctionnel du Canada rappelle qu’il dispose d’un certain nombre d’outils pour prévenir l’introduction de drogue dans ses établissements. Parmi ces outils, on retrouve des détecteurs ioniques et des chiens détecteurs de drogue pour la fouille des édifices, des biens personnels, des détenus et des visiteurs.