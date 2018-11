Bathurst: Gilles Lanteigne accouchera bientôt d’un plan d’action pour le service d’obstétrique

Le PDG du Réseau Vitalité, Gilles Lanteigne, affirme qu’il est sur le point d’accoucher d’un plan d’action, et ce, afin d’éviter d’autres fermetures du service d’obstétrique de l’Hôpital régional Chaleur de Bathurst.

Les résidents n’ont pas eu accès au service d’obstétrique, dans un premier temps, du lundi 22 octobre au vendredi 26 octobre à 8h. Mais depuis le 30 octobre, le service d’obstétrique est fermé en permanence et il le restera jusqu’à nouvel ordre.

«Dès que nous aurons une date ferme, nous allons vous la communiquer», précise Gilles Lanteigne.

Les femmes enceintes sont donc toujours obligées de prendre la direction des hôpitaux de Campbellton ou de Miramichi.

Le Réseau Vitalité collabore actuellement avec la «clinique et l’administration» afin de mettre en place un plan d’action dans le but d’éviter des fermetures supplémentaires.

M. Lanteigne a tenu à fournir quelques pistes de solution. En effet, afin de venir à bout du problème, le plan d’action proposera la formation de nouvelles infirmières «à Moncton et à Miramichi».

Un meilleur aménagement du site serait aussi dans les plans, et ce, afin qu’il soit plus fonctionnel. L’emplacement est «à peu près terminé», souligne-t-il.

Le retour au travail «des infirmières qui reviennent d’un congé de maladie» serait la troisième solution envisagée.

«Personne n’est venu me rassurer»

Le maire de Bathurst, Paolo Fongemie, déplore la fermeture prolongée du service d’obstétrique.

«Si la fermeture avait eu lieu à Fredericton, on en aurait déjà entendu parler depuis un bon moment.»

Il explique avoir envoyé un message aux médias, un mois plus tôt, dans le but «de se faire entendre et pour discuter du problème», mais que son appel avait été en vain.

Il a alors décidé de faire cavalier seul et de poser la question directement sur Facebook: «Êtes-vous affecté.e.s par la fermeture du département obstétrique de l’hôpital régional Chaleur, svp m’écrire en message privé?»

Le message a rapidement eu écho auprès de ses abonnées. Lundi soir, une cinquantaine de personnes avait commenté le message avec plus de 200 partages.

Avec cette méthode, le maire voulait pointer du doigt un problème partagé «par plusieurs femmes isolées».

Pourquoi s’être lancé dans ce combat?

«On est peut-être plus tolérant dans le nord de la province. Je suis sûr que le Réseau Vitalité travaille pour régler le problème et que ce n’est pas la faute du réseau francophone, mais personne n’est venu me rassurer jusqu’à présent», dit-il.