Deux enseignantes émérites, une seule vision

Les lauréates Nicole Cormier (à gauche) et Sarah Beauileu (à droite). - Gracieuseté

En plus de partager un prix d’excellence en éducation décerné par le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Sara Beaulieu et Nicole Cormier exercent leur métier d’éducatrice avec la même passion.

Raconter au sujet des deux lauréates qui sont à l’emploi du District scolaire francophone du Nord-Ouest qu’elles ont à coeur le développement de l’enfance serait peu dire.

Enseignante dans une classe de 2e année à l’école Régionale Saint-Basile d’Edmundston, Sarah Beaulieu a décidé de miser sur la collaboration avec les parents afin de maximiser la réussite de ses élèves.

«Je contacte régulièrement les parents pour les tenir informés du cheminement de l’enfant et je les invite en classe lors d’activités spéciales pour créer un lien avec eux», raconte-t-elle

La littératie est aussi privilégiée lorsqu’il est temps de mettre de l’avant des pratiques d’enseignement dites gagnantes.

«J’ai de bonnes stratégies pour aider les enfants qui aiment moins lire», affirme la lauréate, rappelant que la lecture a de nombreux bienfaits chez les jeunes et même les moins jeunes.

Considérée par ses pairs comme étant ouverte d’esprit, Mme Beaulieu dit accorder une grande importance au respect et à l’appréciation de la diversité et aux enfants à besoins spéciaux.

«Je suis heureuse parce que notre système d’éducation mise sur l’inclusion scolaire. C’est une bonne chose même s’il manque un peu de ressources…»

Il va de soi que Sarah Beaulieu est plus qu’heureuse d’avoir remporté ce prix d’excellence en éducation.

«Il n’y a rien de miraculeux dans ce que je fais… Je veille simplement à ce que les jeunes de ma classe disposent des services dont ils ont besoin et qu’ils soient traités de façon équitable.»

Malgré une bonne dose d’humilité et de simplicité, la femme n’hésite pas à parler du fardeau qui peut souvent peser sur les épaules du personnel enseignant.

«Je sais que j’ai énormément d’influence auprès des jeunes en tant qu’enseignante et c’est parfois difficile de se situer à travers ça. C’est un travail très exigeant, mais que dire de l’amour des enfants que j’ai en retour», affirme avec émotion Sarah Beaulieu.

À ses semblables qui évoluent dans le domaine de l’éducation à travers la province, elle tient à livrer ce message, et ce, sans aucune prétention.

«Je sais que c’est plus facile à dire qu’à faire, mais soyez heureux dans les écoles!».

Un prix partagé avec… Gaston la grenouille

Nicole Cormier, lauréate dans le secteur de la petite enfance, n’hésite pas à sortir des sentiers battus et à se servir de l’imaginaire des enfants afin de les aider dans leur développement personnel ainsi que dans l’acquisition de connaissances.

Jusqu’à tout récemment éducatrice au Centre de soins et d’éducation Marika de Grand-Sault, Mme Cormier tenu à témoigner avec le plus grand sérieux de l’apport des grenouilles dans la quête d’habiletés sociales ainsi que dans l’aide à la résolution de problème des jeunes.

«On lui fait part de nos petits et gros tracas du quotidien. Les messages passent vite et bien avec les grenouilles», illustre-t-elle, en parlant de Gaston, la mascotte en peluche de sa classe.

On raconte de Nicole Cormier qu’elle est passionnée, créative et qu’elle est dotée d’une oreille attentive.

«C’est prix un merveilleux que j’ai reçu et qui m’a beaucoup touché. Se faire accueillir par ces petits humains pleins d’amour qui ont un sourire au coin des lèvres et un énorme câlin, voilà toute une récompense», affirme celle qui caresse le projet d’écrire un livre pour enfants.