Les élus de Dieppe votent en faveur d’une forte hausse de leur salaire

Les élus de Dieppe ont en faveur d’une forte hausse de leur salaire, lundi soir. Si l’arrêté est approuvé en dernière lecture, le salaire annuel du maire passera de 35 825 $ à 78 000$ et celui des conseillers de 16 800$ à 31 200$.

En juin, un groupe de travail formé de cinq citoyens choisis par la municipalité avait reçu le mandat du conseil de se pencher sur une révision de la rémunération des élus.

Le comité a proposé que la compensation du maire soit bonifiée pour être fixée à 78 000$, contre 35 825$ actuellement (+120%) et que celle des conseillers progresse de 16 800$ à 31 200$ (+86%).

Cette hausse de salaire se fera progressivement jusqu’en 2024.

Le conseil municipal s’est prononcé lundi sur ce plan de rattrapage. L’arrêté a été approuvé en première et deuxième lecture, à six voix contre deux.

Le conseiller général Daniel Allain s’est opposé à la mesure. S’il reconnaît que la rémunération des élus doit être revue à la hausse après 20 ans sans ajustement salarial, cette progression est trop importante et trop rapide à ses yeux.

«Je suis pour une augmentation, mais je l’aurais étalée sur dix ans plutôt que sur cinq ans. Ce n’est pas dans mes valeurs de recevoir une telle augmentation. On la mérite c’est certain, mais pour moi la croissance du salaire des élus est trop importante par rapport à celle des employés de la Ville.»

La conseillère générale Lise LeBoutillier a elle aussi voté contre l’arrêté, pointant du doigt «le pourcentage d’augmentation».

De son côté, le maire de Dieppe, Yvon Lapierre, fait valoir que cet ajustement est conforme au guide sur la rémunération des élus élaboré par l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick.

Selon lui, le travail de maire et de conseiller a considérablement évolué depuis 1998, date de la dernière hausse de salaire.

«On est passé d’une population de 8500 à 27 000, ce qui implique beaucoup plus de demandes auprès des élus qui sont interpellés constamment», note M. Lapierre.

«Être maire de Dieppe est devenu de plus en plus un emploi à plein temps. Les élus mettent beaucoup plus d’heures à travailler sur les dossiers, ça demande des gens qui ont des compétences de base en matière de finances.»

Le premier ajustement de la rémunération du maire de Dieppe (+12 050$) aura lieu dès le 1er janvier 2019, date à laquelle les conseillers verront leur salaire passer de 16 800$ à 19 150$.

Cette première hausse doit venir contrebalancer la décision de l’Agence de revenus du Canada de mettre fin aux allocations non taxables que les élus recevaient, ce qui se serait traduit par une diminution du revenu net des élus dès 2019.

À titre de comparaison, le salaire annuel des conseillers de la Ville de Moncton s’élève à 33 495 $ tandis que la rémunération de la mairesse Dawn Arnold se chiffre à 83 736 $ depuis la hausse votée en 2016.

Au Nouveau-Brunswick, il n’existe pas de cadre légal servant à déterminer la rémunération des élu.es municipaux qui ont donc la responsabilité d’établir leur propre salaire.