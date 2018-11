Dieppe rêve d’un centre-ville plus adapté aux piétons

Les consultants souhaitent diminuer la largeur de l’avenue Acadie et la rendre plus agréable pour les piétons. - Gracieuseté.

Comment Dieppe peut-elle donner envie aux citoyens de se déplacer à pied dans son centre-ville? Comment créer un centre-ville accessible par différents moyens de transport dans lequel les résidents viendront se promener et passer du temps?

La municipalité a retenu les services de l’Atelier urbain, une firme de design urbain basée à Montréal, afin de développer une vision du centre-ville de demain.

Le plan propose de réduire la largeur des voies sur la rue Champlain pour laisser de la place à des aménagements paysagers. – Gracieuseté.

Lundi soir, les consultants ont présenté leurs idées pour rendre plus vivant et dynamique le coeur de Dieppe.

Il est essentiel à leurs yeux de donner plus d’importance aux modes de transports actifs comme la marche et le vélo et de laisser un peu moins de place à la voiture.

«Si le centre-ville est un ensemble de stationnement et d’espaces pour la voiture, ce n’est pas intéressant. Si au contraire on a une succession de restaurants, de terrasses et d’édifices commerciaux combinée à des activités communautaires, ça crée une ambiance qui va attirer les gens», plaide Jean-François Viens, directeur de projet.

Le plan propose notamment d’élargir un des trottoirs de la rue Champlain pour y planter des arbres et de la végétation. Il est aussi question d’interdire la circulation automobile sur la rue Paul, entre la rue du Marché et l’avenue Acadie afin d’en faire une rue piétonne et d’agrandir la Place 1604.

Stéphanie Rocher, urbaniste à l’Atelier urbain, conseille à la ville de favoriser les développements résidentiels et commerciaux le long de l’Avenue Acadie et de la rue Champlan.

«Développer un centre-ville plus dynamique et attirant, ça passe beaucoup par les piétons et les gens qui restent dans le quartier. Il ne faut qu’il y ait que des automobiles qui passent. Il faut que les gens aient des raisons de se promener dans l’espace public», explique-t-elle.

Les consultants suggèrent de réduire l’avenue Acadie de quatre à deux voies tout en y intégrant du stationnement en parallèle.

«L’avenue Acadie est peu accueillante pour les piétons. Il y a beaucoup d’achalandage automobile et c’est très bruyant», constate Mme Rocher.

Les consultants souhaitent diminuer la largeur de l’avenue Acadie et la rendre plus agréable pour les piétons. – Gracieuseté.

Le rapport appelle également à créer une nouvelle voie de contournement reliant la rue Paul à la rue du Collège afin de réduire la circulation aux alentours de la Place 1604.

Jean-François Viens précise que la firme s’est inspirée des tendances observées à New York, à Halifax, à Montréal et dans plusieurs villes européennes.

Un visuel de la nouvelle voie de contournement reliant la rue du Collège à la rue Paul. – Gracieuseté.

«C’est un mouvement global. C’est la façon dont les villes se développent et c’est ce que demandent de plus en plus les citoyens. Ça doit aller de pair avec un meilleur réseau de transport en commun, des pistes cycles et plus de passages pour piétons», dit-il.

«On voit à Halifax comme ils ont installé des hamacs et des jeux au bord de l’eau. C’est l’idée qu’il faut améliorer l’expérience des piétons, des cyclistes et les aider à s’approprier l’espace public.»

Jean-François Viens note qu’il s’agit là d’une vision qui guidera les choix des conseillers en matière d’aménagement pour les 15 à 20 années à venir.

«On n’a pas ressenti de réserves de la part du conseil. Personne n’a contesté l’idée de donner moins de place à la voiture», assure-t-il.

Dans une ville où 95% des déplacements se font en automobile, le chemin à parcourir risque d’être long.