Don de 500 000$ au campus de Shippagan de l’U de M

De gauche à droite: Jacques Paul Couturier, recteur et vice-chancelier par intérim de l’Université de Moncton; Frank McKenna, président suppléant du conseil du Groupe Banque TD et ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick; Camille Thériault, coprésident de la Campagne de financement Évolution; Samuel Haché, président de l’Association étudiante de l’Université de Moncton, campus de Shippagan; Sid Ahmed Selouani, vice-recteur du campus de Shippagan; Judy et John Bragg, de la John and Judy Bragg Family Foundation; et Aldéa Landry. - Gracieuseté