Les travailleurs bilingues gagnent davantage

Un travailleur bilingue gagne en moyenne 1150$ de plus qu’un collègue unilingue, selon une étude du Conference Board du Canada publiée en fin de journée mardi.

Une personne bilingue injecte aussi plus d’argent dans l’économie de la province. Le produit intérieur brut par habitant – le pouvoir d’achat – s’élève à 47 117$ pour une personne bilingue alors que celui d’un travailleur unilingue anglophone est de 42 741$, une différence d’environ 4400$. En somme, au Nouveau-Brunswick, les gens qui se disent bilingues forment 35,5% de la population, mais leur contribution économique se chiffre à 38,7%.

Dans les faits, les gens qui maîtrisent les deux langues officielles au Nouveau-Brunswick gagnent un meilleur salaire et performent mieux économiquement en moyenne.

«Les 35% de personnes qui se disent bilingues sont responsables de presque 40% du produit intérieur brut. Alors, on voit encore que les bilingues produisent plus de richesse», précise Lynn Brouillette, directrice générale de l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC).

Ailleurs au Canada

L’organisme que dirige Mme Brouillette a commandé l’étude de 76 pages. La tendance observée au N.-B. se transpose ailleurs au pays.

«Sur le plan canadien, on peut voir, par exemple, qu’un revenu moyen pour un bilingue se chiffre autour de 59 000$ alors qu’un unilingue a un revenu qui est de l’ordre de 54 000$. Alors on voit que les bilingues sont des gens qui ont des revenus plus intéressants, donc qui contribuent davantage à la richesse de leur province et de leur pays», ajoute-t-elle.

Les gens capables de converser dans les deux langues officielles du pays étudient aussi plus longtemps, au collège ou à l’université. Selon Mme Brouillette, ça explique en partie pourquoi les travailleurs bilingues sont, de façon générale, mieux rémunérés.

«On voit par cette étude que les bilingues sont des gens qui ont été plus longtemps sur les bancs d’école. Sur le plan canadien, les bilingues, à raison de 37,1%, ont au minimum un baccalauréat alors que les unilingues, ça se chiffre plutôt autour de 23%.»

Associée à un meilleur salaire, la maîtrise d’une seconde langue officielle séduit de plus en plus les unilingues anglophones. Selon un sondage réalisé pour le compte de l’ACUFC, dont la majorité des répondants sont en Ontario, 59% des bilingues ont d’abord appris l’anglais comme langue maternelle.

«De plus en plus, on voit des anglophones qui sont bilingues. En fait, c’est pour ça que dans certaines régions on voit que les programmes d’immersion sont très populaires. On n’arrive pas à ouvrir des programmes assez rapidement pour répondre à la demande», affirme Mme Brouillette.

19% de la population

Près de 19% de la population en âge de travailler au Canada se considère comme étant bilingue, soit 5,4 millions de Canadiens, mais en excluant le Québec ce chiffre tombe à 2,1 millions ou près de 10% de la population canadienne.

Plus de 56% des personnes bilingues hors Québec sont en Ontario, suivent la Colombie-Britannique (12,1%) et le Nouveau-Brunswick (10,3%).

C’est cependant au Nouveau-Bruns­wick qu’on compte la plus forte proportion de personnes bilingues à l’extérieur du Québec.

Ils comptent pour plus du tiers de la population de la province.

L’ACUFC compte, avec cette étude, démontrer le poids économique des personnes bilingues au pays et l’importance de bien financer les établissements d’enseignement postsecondaires francophones qui forment les travailleurs qui maîtrisent les deux langues officielles.

Plus de 162 600 travailleurs bilingues au Nouveaau-Brunswick

Il y a plus de 162 600 travailleurs bilingues au Nouveau-Brunswick selon l’étude du Conference Board du Canada.

La majorité des personnes bilingues de la province travaillent dans les soins de santé (13,5%) et dans le commerce de détail (10,8%).

Près de 11% d’entre eux œuvrent également dans la fonction publique. Ils composent environ 55% de la fonction publique fédérale au N.-B., 29% du gouvernement provincial et 15% des employés des administrations municipales. Ils sont 21 960 à évoluer dans l’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale.

Plus de 41% des travailleurs dans ce secteur sont bilingues.

Environ 66% des bilingues sont actifs sur le marché du travail au N.-B. contre 60,3% des personnes unilingues.

L’étude permet aussi d’ap-prendre que les bilingues privilégient l’administration des affaires et l’administration publique comme domaine d’études au N.-B. alors que les anglophones préfèrent l’architecture et le génie.