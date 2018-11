Surveillance policière: Saint-André dénonce la lenteur du gouvernement

La Communauté rurale de Saint-André souhaite que la surveillance de son territoire qui est assurée par la GRC puisse être confiée à la Force policière de Grand-Sault. (Photos police Grand-Sault et communauté de Saint-André - Archives

La Communauté rurale de Saint-André s’impatiente devant la lenteur du gouvernement provincial à officialiser le transfert du contrat de surveillance de son territoire de la GRC à la Force policière de Grand-Sault.

Dans un soucie d’économie et de poursuivre sur sa lancée de partage de services avec les communautés avoisinantes, l’administration municipale avait officiellement signifié en juin 2017 au ministère de la Sécurité publique son intention de faire appel aux services de la Force policière de Grand-Sault pour assurer la sécurité de son territoire et de ses citoyens.

Dans le cadre de la réunion régulière du conseil municipal tenue lundi soir, le maire de Saint-André, Marcel Levesque, a fait savoir que l’entente souhaitée n’entrerait pas en vigueur le 1er janvier comme prévu.

L’entente dévoilée en juin 2017 prévoyait à l’origine le partage du service de police, du service d’aménagement et de la bibliothèque, et ce idéalement à partir du 1er janvier 2018.

Près d’un an plus tard, si le service d’aménagement sur le territoire de Saint-André sera bel et bien du ressort de la Ville de Grand-Sault dès la nouvelle année, ce ne sera pas le cas pour la surveillance policière.

«C’est affreux et le maire commence à être impatient. Il faut faire de quoi avec ça!», a laissé tomber Marcel Levesque, tout en souhaitant voir une plus grande présence policière sur les routes de sa communauté.

Selon lui, malgré une requête en bonne et due forme déposée par la communauté rurale il y a près d’une quinzaine de mois, le ministère de la Sécurité publique tarderait toujours à autoriser le transfert d’un corps policier à un autre, comme demandé.

Une attente que le maire juge inacceptable considérant les délais prescrits qui ont été respectés par l’administration municipale et l’étude réalisée par le gouvernement provincial afin de valider le transfert.

Il va sans dire que le récent changement de gouvernement au Nouveau-Brunswick et la nomination d’un nouveau ministre de la Sécurité publique n’ont rien fait pour aider la communauté rurale et faciliter cette transition.

Questionné à ce sujet, le député de Victoria-la-Vallée, Chuck Chiasson, a indiqué à l’Acadie Nouvelle avoir effectué des démarches mardi auprès du ministre titulaire Carl Urquhart afin que celui-ci puisse dénouer l’impasse.

En 2018, l’administration municipale de Saint-André a dépensé 413 491$ pour assurer la surveillance de son territoire. En 2019, cette somme s’élèvera à 415 186$ si la communauté rurale se voit contrainte de poursuivre son association avec la GRC, comme cela semble être le cas.

Une entente de partage du service de police, du service d’aménagement et de la bibliothèque entre Grand-Sault et Saint-André permettrait à cette dernière d’économiser environ 132 000$ annuellement.