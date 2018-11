Tapage nocturne: les élus de Tracadie en ont assez

La Municipalité régionale de Tracadie veut serrer les vis concernant les contrevenants qui font du bruit pendant la nuit. Son nouvel arrêté comprendra des mises à jour importantes et des peines plus sévères.

Le maire Denis Losier soutient que les plaintes à ce sujet ont explosé à la ville depuis quelque temps. Il parle entre autres du bruit provenant de petits véhicules dont le silencieux a été modifié.

Les personnes reconnues coupables d’une telle infraction seront passibles d’un avertissement verbal, d’une lettre écrite ou encore d’une amende minimale de 150$ et maximale de 750$. Ces peines doubleraient dans le cas d’une entreprise qui ne respecterait pas ces conditions.

L’arrêté fait mention de tout bruit ou son de nature à causer une nuisance publique, de troubler ou de déranger de toute autre façon les habitants de la municipalité. Ça comprend les cris, les chants, les sifflements, la musique, les véhicules à moteur (y compris les motos et les véhicules tout-terrain), les motoneiges, les marteaux pneumatiques, les véhicules commerciaux, le matériel de construction et les bruits émis par les animaux.

Au sujet des véhicules à moteur, on indique tout bruit excessif provenant d’un pot d’échappement, d’un tuyau d’échappement ou d’un moteur.

La Ville a également mentionné certaines exemptions – par exemple, les déneigeuses qui doivent travailler tôt le matin pour déblayer des entrées – et ajoute que les personnes qui prévoient faire du bruit peuvent faire une demande de permis au moins 14 jours précédant l’événement. Elles doivent aussi aviser les voisins habitant dans un rayon de 200 mètres de la source sonore.

L’ancien arrêté datait de 1997, ne touchait que l’ancien territoire de Tracadie-Sheila et ne permettait d’intervenir pratiquement que pour les chiens et les chats, a fait savoir le maire. L’actualiser permettra notamment de couvrir l’ensemble du territoire de la Municipalité régionale de Tracadie, a-t-il spécifié.

«Nous allons probablement serrer la vis, a confirmé l’élu. Nous avons reçu beaucoup de plaintes dans les deux dernières années concernant les bruits de voiture ou de camion stationné dans des cours la nuit. Il faut s’adapter à la réalité. Des citoyens se sont manifestés là-dessus et nous avons décidé de modifier notre arrêté.»

Sans dire qu’il s’agit d’un problème, le maire Losier admet que les plaintes étaient suffisantes pour inciter les élus à revoir la réglementation sur la nuisance nocturne. Les deux premières lectures ont été adoptées à l’unanimité lundi. La troisième et dernière devrait l’être à la réunion extraordinaire du 11 décembre.

Tracadie n’est pas la seule communauté de la Péninsule acadienne aux prises avec le bruit nocturne qui dérange les citoyens. Récemment, la Ville de Shippagan a dû composer avec ce problème.

À Shippagan

La directrice générale Brigitte Mazerolle-Arseneau a déclaré que certaines interventions ciblées de la GRC, notamment au niveau de la vérification des véhicules à moteur, a permis de résorber un peu ces ennuis.

«Notre défi ne concerne pas uniquement le bruit, mais aussi la vitesse. Généralement, les deux vont ensemble. Les interventions ont aidé et nous gérons les plaintes au fur et à mesure que nous les recevons. Nous demeurons toujours sensibles et aux aguets, mais nous n’avons pas encore eu besoin de légiférer afin de renforcer notre arrêté», a-t-elle raconté.

La Ville a placé des afficheurs de vitesse à des endroits stratégiques sur son territoire. L’information recueillie par ces appareils est ensuite partagée avec la GRC. Les citoyens sont aussi mis à contribution, puisqu’ils sont appelés à dénoncer tout geste illégal.

Récemment, un jeune homme de Shippagan a fait face à près de 50 accusations concernant le bruit et la vitesse, auxquelles il a plaidé coupable. Mardi, il est revenu en Cour provinciale de Caraquet pour de nouvelles infractions face à son comportement au volant d’un véhicule automobile.