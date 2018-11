Mario Jean en spectacle à Caraquet

L’humoriste Mario Jean sera en spectacle à Caraquet le 14 février sur les planches du Centre culturel.

Cinq ans depuis Moi, Mario son dernier spectacle solo, après plus de 1 500 représentations de ses précédents spectacles livrées devant au-delà d’un million de spectateurs, Mario Jean revient en force avec Aller de l’avant, dans lequel il aborde l’intelligence et la bêtise humaine, les joies et les peines de vieillir, la surconsommation, la télévision et la publicité, ses enfants qui sont encore à la maison et il réserve un numéro sur le consentement sexuel.

L’humoriste vétéran, comédien de talent qui enfile les projets sur scène (Je vous écoute) comme au petit écran (Les pays d’en haut, District 31, 30 vies), se réjouit de remonter enfin sur les planches avec ses histoires et de reprendre la route, à la rencontre du public qu’il visite d’ailleurs depuis quelques mois déjà, avec une version en rodage.

«Ça fait maintenant 25 ans que je suis humoriste, et, encore aujourd’hui, les gens sont au rendez-vous. C’est probablement ma plus grande fierté professionnelle. Présenter mes histoires, de connivence avec les spectateurs dans la salle, c’est ce qui me rend le plus heureux. C’est le summum! Je suis conscient et reconnaissant de ce privilège immense d’être toujours là, après toutes ces années», souligne Mario Jean, dans un communiqué.