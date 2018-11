Crise des poubelles: les maires rejettent le budget

La crise des poubelles divise plus que jamais autour de la table de la Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne.

En plus de rejeter le budget de 2019 de l’organisation, évalué à 6,6 millions $, les élus et représentants des DSL ont eu des échanges souvent acrimonieux sur la responsabilité de tous et chacun devant cet échec.

Le maire de Bertrand, Yvon Godin, a même annoncé que son village allait plancher à offrir son propre service de collecte des déchets. Il invite les communautés voisines à s’associer à son projet.

Tracadie, dont le vote représentait plus du tiers de l’assiette fiscale totale de la région et qui pouvait à elle seule avoir droit de vie ou de mort sur cette évaluation fiscale, et trois représentants de DSL ont dit non au budget, contre 13 voix en faveur.

Le maire de Tracadie, Denis Losier, trouvait valable de rejeter les appels d’offres qui étaient plus élevés de 47% pour la cueillette des déchets dans six des 11 zones de la région, dès février.

«Dans les autres services, on parle d’augmentations de 4 ou de 5%. On pensait s’entendre avec la CSR pour retourner en appels d’offres et en arriver à une solution qui plairait à tout le monde», a -t-il signifié.

Nelson McGraw, un des contracteurs qui couvre huit des 11 zones, a rappelé que les communautés ne se retrouveront pas coincées avec les poubelles au chemin à la fin du contrat, prévue le 26 janvier.

«Avec une entente ou non, les déchets seront ramassés, a-t-il assuré. Nous ne sommes pas ici pour donner de la misère à personne. On est prêt à mettre de l’eau dans notre vin.»

Le maire Yvon Godin regrette que certaines personnes du comité des finances de la gestion des déchets solides en accord avec deux recommandations – accepter les appels d’offres et étudier un service de collecte par la CSR-PA – aient décidé de s’y opposer par l’entremise du budget.

Président de la CSR-PA et maire de Néguac, Georges Savoie rappelle que l’organisation a déjà vécu d’autres divisions. Il estime que l’idée de lancer son propre service est toujours louable.

«Oui, les contracteurs peuvent ramasser les poubelles après la fin du contrat. Ils font du très bon travail, mais nos avocats nous disent qu’on ne peut pas le permettre en raison des risques. Quand on a lancé les soumissions, ils avaient le choix de mettre le montant qu’ils voulaient, et ils ont mis une augmentation de 47%», rappelle-t-il. n