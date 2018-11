Énergie solaire: un secteur marginal au Nouveau-Brunswick

Le développement de l’énergie solaire au Nouveau-Brunswick reste assez négligé par Énergie NB. La donne pourrait-elle changer dans le futur? Éléments de réponse.

Le Nouveau-Brunswick s’est engagé à accroître jusqu’à 40% la quantité d’électricité provenant de sources d’énergies renouvelables d’ici 2020. Actuellement, environ 30% de la consommation en électricité provient de sources d’énergie renouvelables: l’hydroélectricité, l’éolien et la biomasse.

Jusqu’à présent, le solaire a été développé de façon très marginale dans la province. Jean-Pierre Ouellette, spécialiste en matière d’énergie renouvelable chez Énergie NB, confirme qu’à moyen terme, la société de la Couronne ne compte pas investir massivement dans ce domaine.

«Nos centrales actuelles pourront répondre à nos besoins pour les vingt prochaines années, dit-il. Après ça, il faudra regarder d’autres technologies. Est-ce que le solaire sera propice? C’est difficile à dire pour le moment, car beaucoup de choses peuvent évoluer sur cette période de temps.»

À l’heure actuelle, la production d’énergie solaire se cantonne principalement au secteur résidentiel.

«Ce sont surtout des clients très progressistes. Pour eux, le prix est plus ou moins important, ils veulent se sentir autonomes. Certains installent des panneaux solaires en même temps qu’ils achètent un véhicule électrique pour s’assurer d’avoir un carburant renouvelable», explique Jean-Paul Ouellette.

«Un investissement comme celui-là, ça ne se paie pas du jour au lendemain, il faut 14 à 15 ans pour payer un projet grâce aux économies d’énergie. Mais la technologie est de plus en plus facile à utiliser et le prix va continuer de diminuer.»

Énergie NB propose un programme appelé Mesurage net, qui permet au client de produire sa propre électricité pour sa consommation personnelle tout en restant relié au réseau de distribution de la société d’État. Cela lui donne la possibilité d’alimenter ses besoins en électricité quand sa production ne suffit pas ou d’envoyer les surplus d’électricité produite pour obtenir des crédits.

Seuls 125 clients d’Énergie NB sont inscrits à ce programme, la majorité d’entre eux sont des propriétaires de résidences ayant installé des panneaux solaires, mais on compte aussi quelques petits commerces.

Ensemble, ils produisent environ un mégawatt d’électricité. Le poids de l’énergie d’origine solaire dans la consommation énergétique de la province est donc infime. À titre de comparaison, la capacité de production nécessaire lors des pics de consommation en plein hiver peut atteindre… 3200 mégawatts.

Peu d’incitatifs en place

Les entreprises peuvent financer en partie l’installation de panneaux solaires via le programme d’amélioration énergétique des immeubles commerciaux. Cependant, le Nouveau-Brunswick fait partie des rares provinces à ne pas offrir aux propriétaires de résidences de programmes de rabais ou de crédit d’impôt.

En Ontario par exemple, les propriétaires de maison ont droit à des rabais fédéraux et provinciaux se chiffrant au total à plus de 1300$ pour l’installation de petits systèmes.

Mais la création d’un programme incitatif pour le solaire résidentiel ne fait pas partie des plans immédiats d’Énergie NB, confirme Jean-Pierre Ouellette. Il précise que cela dépendra surtout de la volonté du gouvernement provincial d’agir en ce sens.

L’an dernier, une étude menée par Dunsky Energy Consulting pour le compte d’Énergie NB appelait la société à créer un programme de location de panneaux solaires.

Selon cette étude, un système d’énergie solaire domestique de cinq kilowatts coûterait en moyenne 15 000$ et fournirait environ 6100 kilowattheures d’électricité par an. Les auteurs suggèrent qu’Énergie NB pourrait fournir gratuitement l’installation et facturer aux clients jusqu’à 150$ par mois pour la location.

Ils prévoyaient que 860 foyers et entreprises adhéreraient au programme au cours des huit prochaines années, générant à terme environ 1 million $ de bénéfices par an pour la société de la Couronne. Or pour l’instant, le projet n’a pas dépassé le stade de l’étude.

Énergie Saint-Jean ouvre la voie

Énergie Saint-Jean a déjà poussé plus loin la réflexion en lançant un projet pilote destiné à étudier la faisabilité programme de location de panneaux solaires.

L’entreprise a mis à l’essai de trois différents types de panneaux solaires afin de collecter des données et d’analyser leurs performances.

Un rapport est attendu au printemps 2019. L’objectif serait, d’ici quelques années, de donner aux clients résidentiels la possibilité de louer des panneaux solaires.

Dans un communiqué, Énergie Saint-Jean prévient qu’actuellement, le coût de la technologie ne la rend pas avantageuse économiquement.

«Pour que le déploiement de l’énergie solaire à plus grande échelle dans le sud du Nouveau-Brunswick ait du sens, le taux d’achat de l’électricité doit augmenter, le coût de la technologie solaire doit continuer à diminuer et la ressource solaire doit être mieux comprise.»