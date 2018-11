La crise linguistique ontarienne mobilise les Acadiens

Il y a environ deux semaines, le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a annoncé son intention de couper dans les services en français dans la province la plus populeuse du pays. Sans trop s’en rendre compte, ses actions ont permis de réveiller un géant qui sommeillait au sein de la francophonie canadienne.

Depuis la mi-novembre, de nombreux organismes francophones du pays, y compris en Acadie, ont mené des démarches pour contester l’abolition du Commissariat aux services en français de l’Ontario et l’abandon du projet de l’Université de l’Ontario français.

Stéphanie Chouinard, professeure en science politique au Collège militaire royal du Canada, à Kingston en Ontario, suit le dossier de très près. Le 20 novembre, son éditorial, écrit conjointement avec un autre universitaire franco-ontarien, Serge Miville, a été publié par le quotidien anglophone, The Globe and Mail.

Même si Mme Chouinard ne manque pas une occasion de remettre en question les décisions du gouvernement Ford, elle y voit tout de même certains signes encourageants.

«Ça signale qu’il y a non seulement une solidarité parmi les francophones du Canada, mais je pense que ça permet aussi de lancer un avertissement aux gouvernements qui voudraient s’attaquer de front aux acquis des minorités linguistiques du pays», analyse Mme Chouinard, qui a déjà étudié à l’Université de Moncton.

La tendance de s’en prendre aux minorités linguistiques ne serait pas seulement l’affaire du gouvernement Ford, ajoute-t-elle. Au Québec, le nouveau premier ministre François Legault a déjà suggéré de mettre fin aux conseils scolaires, une proposition qui a mis la communauté anglophone du Québec sur le qui-vive.

Au Nouveau-Brunswick, le soutien offert par l’Alliance des gens du NB au Parti progressiste-conservateur de Blaine Higgs préoccupe aussi.«

Lorsqu’un gouvernement décide de s’en prendre aux acquis d’une minorité, il ne s’attaque pas seulement à cette minorité. Il y a aussi un grand front qui se mobilise partout au Canada. C’est encourageant.»

«C’est à notre tour de mener une bataille»

Sue Duguay, originaire de Miramichi, est une jeune francophone engagée. La présidente de la Fédération de la jeunesse canadienne-française est touchée par la mobilisation des communautés francophones de l’ensemble du pays.

Bien que ce ne soit pas seulement les jeunes qui sont investis dans la cause, pour Sue Duguay, les coupes annoncées par le gouvernement de Doug Ford ont permis à une nouvelle génération de saisir la balle au bond.

«Nous sommes conscients de ce que nos parents, grands-parents et arrières-grands-parents ont eu à se défendre. Nous tenions peut-être nos droits pour acquis, mais c’est un recul que nous venons de prendre. C’est à notre tour maintenant de mener une bataille pour conserver notre francophonie. (…) Nous avons chacune nos réalités dans nos provinces et territoires et ce n’est pas toujours facile. Il y a des régions où il n’y a presque pas de financement. C’est une bataille constante.»

Selon la jeune militante, s’il y a bien une leçon à tirer de cette situation, c’est de ne rien tenir pour acquis.

«Même en tant que Canadiens, si on se compare à d’autres régions du monde, il ne faut pas prendre ce que nous avons pour acquis. Dans le contexte de la francophonie, ce qui se passe en Ontario le démontre très bien.»

Rassemblement à Moncton

Le 1er décembre, des militants franco-ontariens entendent se rassembler dans plusieurs villes de la province pour dénoncer les coupes du gouvernement de Doug Ford. Un rassemblement aura aussi lieu à Moncton, en solidarité avec les Franco-ontariens.

Le rassemblement débute à 14h près de l’hôtel de ville de Moncton. Le groupe doit ensuite se rendre au Centre culturel Aberdeen vers 14h30.

Sébastien Lord-Émard, représentant de la SANB dans le sud-est de la province, a eu envie de mobiliser la communauté acadienne après avoir vu sur Facebook la publication d’un ami, le poète Valéry Robichaud, qui suggérait de mettre sur pied un événement à Moncton.

«Il a fait un appel à tous. Il disait qu’on devrait organiser quelque chose. Je suis très inquiet par ce qui se passe en Ontario. Je me sens solidaire par rapport à ce qu’ils vivent en Ontario.»

Bien que l’événement ait lieu samedi, le tout s’est organisé assez rapidement, dit Sébastien Lord-Émard.

«Ce que j’ai eu comme retour… Les organismes acadiens nous appuient. Chacun de leur côté, ils essaient de faire le plus possible. Je sais que la Fédération des jeunes francophones du NB souhaite démontrer son appui.»

D’autres localités francophones de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard ont aussi l’intention de montrer leur appui en faisant flotter le drapeau franco-ontarien.

Pour démontrer sa solidarité avec le mouvement La Résistance de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, la Société nationale de l’Acadie a créé un cadre Facebook pour ceux qui veulent afficher leur soutien à la lutte sur les médias sociaux. Ce cadre est disponible en consultant la page www.facebook.com/SNACADIE/.