La Franco-Ontarienne Amanda Simard claque la porte du caucus conservateur

La députée franco-ontarienne Amanda Simard claque la porte du caucus progressiste-conservateur de l’Ontario.

Celle qui menait la fronde contre son propre parti pour dénoncer les compressions dans les services aux francophones en a informé le président de la Chambre à Queen’s Park.

«Je vous avise qu’à compter de maintenant, je ne suis plus membre du caucus progressiste-conservateur», écrit-elle dans une lettre datée du 29 novembre.

«Je continuerai de siéger à l’Assemblée législative de l’Ontario, mais en tant qu’indépendante», ajoute l’élue de la circonscription de Glengarry-Prescott-Russell.

La ministre fédérale de la francophonie et des langues officielles, Mélanie Joly, a salué le geste posé par la politicienne.

«Mme Simard a fait preuve de courage pour les francophones et elle n’a pas hésité à dénoncer le gouvernement conservateur de l’Ontario», a-t-elle indiqué dans une déclaration transmise par son bureau, jeudi matin.

«Une attaque contre les droits d’une communauté est une attaque contre tous, et nous serons toujours là pour défendre les francophones à travers le pays. Plus la cause a d’alliés, mieux c’est», a-t-elle ajouté.

La députée Simard a jeté l’éponge au lendemain d’une séance houleuse à Queen’s Park.

Elle avait pris la parole à l’Assemblée législative pour dire, avec un trémolo dans la voix, toute sa désapprobation face à la décision du gouvernement de Doug Ford de sabrer dans les services aux francophones.

Le premier ministre, lui, a maintenu le cap et affirmé mercredi en conférence de presse qu’il admirait la «passion» des Franco-Ontariens.