Les citoyens de Beresford doivent faire bouillir leur eau

Un avis d’ébullition de l’eau est en vigueur à Beresford.

La région touchée s’étend du restaurant Greco jusqu’à la limite de la municipalité en direction de Nigadoo.

Un bris majeur d’une conduite d’eau mardi après-midi est à l’origine de cette situation. Bien que le problème ait été réparé, deux analyses d’eau doivent démontrer que l’eau est de nouveau propre à la consommation. L’avis d’ébullition sera donc en vigueur pendant au moins quelques jours, estime Marc-André Godin, directeur général de Beresford

Selon la municipalité, toute eau destinée à la consommation humaine, à la préparation de lait maternisé et de jus, à la fabrication de cubes de glace, au lavage des fruits et légumes, à la cuisson et à l’hygiène dentaire doit être bouillie de façon continue pendant au moins une minute. Il n’est pas nécessaire de faire bouillir l’eau utilisée à d’autres fins domestiques.

Des mises à jour seront publiées sur le site Internet de la Ville de Beresford et sur sa page Facebook, Beresford NB.