Les unités d’intervention rapide font leur apparition dans cinq collectivités rurales

Promises en juin dernier par l’ancien gouvernement libéral de Brian Gallant afin d’améliorer la couverture ambulancière dans certaines communautés rurales, les unités d’intervention rapide viennent de faire leur apparition.

Ces unités sillonneront les collectivités de Kedgwick/Saint-Quentin, de Lamèque/Shippagan, de Minto/Chipman, de Grand Bay-Westfield et de Blackville, soit des communautés où le temps d’intervention d’Ambulance NB (ANB) connaissait quelques ratées.

«On n’a pas choisi ces endroits au hasard», confirme Jean-Pierre Savoie, Directeur des Opérations d’ANB.

Le concept des unités d’intervention rapide existe ailleurs au Canada, mais il en est à ses premiers pas au Nouveau-Brunswick.

Fruit d’un projet pilote d’une durée de deux ans, ces unités d’intervention ont pour objectif de complémenter le système ambulancier offert actuellement dans ces collectivités.

Le service sera dispensé par un seul employé paramédical au lieu de deux, comme c’est le cas à bord d’une ambulance conventionnelle. Les interventions se feront à l’aide d’un nouveau type de véhicule d’urgence: un véhicule utilitaire-sport de marque Durango. Plus petit qu’une ambulance, il sera néanmoins doté de tout l’équipement régulier de celle-ci à l’exception d’une civière. C’est donc dire qu’il ne pourra pas être utilisé pour le transport de patients.

En cas d’accident, l’unité pourra intervenir afin de stabiliser les blessés advenant que l’ambulance ne soit pas disponible ou simplement en attendant l’arrivée de celle-ci. Elle pourrait aussi être tout simplement appelée en soutien aux ambulanciers.

«L’avantage, c’est qu’il n’y aura aucun délai avant de débuter les traitements. Aussitôt l’ambulance arrivée, les soins lui seront transférés ce qui libérera à nouveau l’unité, la rendant disponible pour d’autres interventions. Tout sera donc beaucoup plus rapide», indique M. Savoie.

Pour débuter, les unités seront en poste à raison de 12 heures par jour. Le nombre d’appels étant généralement plus élevé en journée, elles seront actives de 6h à 18h.

«Mais puisque c’est un projet-pilote, cela pourrait toutefois venir qu’à changer une fois que nous aurons observé les tendances et étudié les entrées d’appels. On pourrait donc revoir nos heures d’opération», explique M. Savoie.

L’implantation de ce service signifie l’ajout de cinq véhicules à la flotte d’ANB ainsi que l’embauche d’une vingtaine d’employés (temps plein et occasionnels).

La plupart des ambulanciers embauchés travaillent déjà dans le système.

Les ambulanciers qui seront affectés à ces unités ont reçu la même formation que leurs confrères sur les ambulances régulières. En fait, ceux-ci doivent même posséder un minimum de deux années de service.

«Un véritable bonus pour notre région»

L’implantation d’une telle unité d’intervention d’urgence dans le Restigouche-Ouest est bien accueillie. Présidente du Comité permanent de la santé de Saint-Quentin, Joanne Fortin voit en effet l’arrivée de ce service d’un très bon œil.

«Avec l’annonce du plan gouvernemental pour régler la question du transport interhospitalier et celle de la conversion à temps plein de sa seconde ambulance, ce service est un véritable bonus pour notre région. C’est un surplus sur lequel on est très heureux de pouvoir compter. Chose certaine, on part de loin et ça ne peut pas nuire», exprime M. Fortin.

Selon elle, cette unité sera doublement bénéfique car elle permettra à certains ambulanciers de rallonger leur carrière.

«Je sais qu’ici on a eu plusieurs applications pour les postes, surtout des ambulanciers plus âgés qui désiraient sortir du système actuel pour essayer autre chose», dit-elle.