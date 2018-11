Moncton: peu de gens écoutent la radio en français

Les stations de radio anglophones dominent très largement le marché de Moncton, selon les données compilées par la firme Numeris, du 3 septembre au 28 octobre. Chez les francophones, on remarque que les auditeurs ont été nombreux à délaisser la radio privée pour se tourner vers la radio publique au cours des derniers mois.

Des trois stations de radio francophones étudiées par Numeris, Radio-Canada est celle qui détient la plus importante part de marché avec 2,7%. Elle est suivie par BOFM (1,2%) et CHOY (0,1%).

Par rapport à février, BOFM a vu sa part de marché diminuer de 1,0%. Elle était de 2,6% en février 2017.

Du côté de Radio-Canada, on assiste à une hausse de 2%. Sa part de marché était de 0,7% en février et de 0,6% un an plus tôt.

CHOY est quant à elle passée de 1,6% à 0,1% en l’espace de neuf mois.

En terme d’auditeurs rejoints, Numeris calcule que 5700 personnes ont écouté la radio de Radio-Canada pendant au moins 15 minutes par semaine cet automne. C’est 2200 personnes de plus qu’au printemps.

Il s’agit d’un sommet devant les 3400 auditeurs de BOFM (3200 au printemps) et les 1600 de CHOY (2600 au printemps).

Du côté anglophone, CBC Radio One et CJXL dominent avec des parts de marché respectives de 17,1% et 14,7%. CJMO (14,3%), CFQM (10,9%), CKNI (9,8%) et CKCW (8,9%) ferment la marche.

En terme d’auditeurs, CJMO occupe le premier rang avec 34 000 personnes atteintes. CBC Radio One (33 200) et CKCW (31 800) rejoignent elles aussi plus de 30 000 auditeurs.

Au niveau de la portée totale (nombre de personnes différentes de partout au Canada qui ont écouté la station pendant au moins un quart d’heure), la palme revient à CBC Radio One avec 55 500 auditeurs. CJMO est la station privée de Moncton qui domine ce classement avec 54 300 personnes atteintes.

Du côté francophone, Radio-Canada domine largement avec 18 500 auditeurs. CFBO (5000) et CHOY (2900) suivent.