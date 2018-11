Moncton: une caserne transformée en refuge pour sans-abris

La Ville de Moncton ouvrira un refuge d’urgence pour sans-abris ce samedi en collaboration avec le YMCA et la clinique Salvus.

Solution à court terme, le refuge sera établi dans l’ancienne caserne du boulevard Assomption au centre-ville de Moncton.

La municipalité a récemment débloqué 20 000$ pour ce projet. La Ville avait aussi réclamé une aide d’urgence du gouvernement provincial de 400 000$ pour la création de ce refuge. Le ministère du Développement social octroiera finalement 106 000$ pour l’initiative.

Même si ce n’est pas le montant escompté, la mairesse Dawn Arnold en semble satisfaite

«Dans la dernière semaine, la collectivité s’est mobilisée pour offrir aux personnes dans le besoin un refuge chauffé pour l’hiver. Le gouvernement provincial a réagi et confirmé que la situation réclamait une aide immédiate», a déclaré Mme Arnold par communiqué.

Le refuge sera ouvert sept jours par semaine de 16h à 8h. Son centre de réchauffement pourra accueillir les gens dans le besoin du lundi au vendredi de 8h à 16h. Les repas seront offerts par les autres organismes déjà impliquée dans la municipalité, comme les soupes populaires et le Dépôt alimentaire.

Ce refuge d’hiver et ce centre d’accueil chauffé constituent une solution à court terme destinée à offrir de l’aide dans les mois les plus froids de l’année.

La Ville de Moncton met actuellement au point, de concert avec les organismes de la localité, le Plan de mise en œuvre du logement abordable, qui vise à corriger à long terme la pénurie de logements abordables dans la collectivité.

La Ville souhaite que la nouvelle Stratégie nationale sur le logement apportera à la municipalité, dès le début de 2019, un courant de financement important, qui permettra de lancer la mise en œuvre du plan de logement.

Le YMCA et la clinique Salvus, responsables de la gestion du nouveau refuge, font appel à la générosité de la population. L’endroit aura besoin d’oreillers, de produits hygiéniques, de mentaux et des bottes d’hiver entre autres.

Les chèques cadeaux des cafés et restaurants de la région sont aussi appréciés, mais les dons en argent doivent être faits au YMCA ou à la clinique.

Le gouvernement provincial injecte aussi des fonds dans des projets similaires à Saint-Jean et à Fredericton en plus de débloquer 265 000 $ pour fournir des services de soutien comme le counseling et le traitement des dépendances.