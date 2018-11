Tracadie: le nom d’une rue nommée en l’honneur d’un prêtre présumé pédophile pourrait changer

La Municipalité régionale de Tracadie évalue la possibilité de modifier le nom d’une rue dédiée à un prêtre présumément impliqué dans un scandale de pédophilie. Elle a d’ailleurs récemment demandé de l’information à ce sujet auprès du Diocèse de Bathurst.

La rue en question est la portion ouest de la route 370 partant de l’intersection du secteur Sheila et menant vers Haut-Sheila.

Cette artère a été nommée rue Louis G. Daigle, en hommage au père Louis de Gonzague Daigle, premier curé de la paroisse en 1946 et fondateur du conseil 6967 des Chevaliers de Colomb de Sheila. On y retrouve notamment une église et l’école primaire La Source.

Des citoyens de la ville ont informé les élus que ce prêtre aujourd’hui décédé aurait pu avoir des démêlés avec la justice ou un verdict de culpabilité par rapport à des actes de pédophilie.

«Avant d’embarquer dans une telle démarche, nous devons valider ces informations, a soutenu le maire Denis Losier. C’est pour cette raison que nous avons envoyé une lettre au Diocèse de Bathurst afin de savoir si c’est bel et bien vrai que ce prêtre a eu des démêlés avec la justice. Si c’est le cas, le conseil municipal va regarder ce qu’il est possible de faire et nous aurons ensuite une décision importante à prendre. C’est un dossier que nous prenons au sérieux.»

Un document à la ville

Le Diocèse de Bathurst confirme que Mgr Daniel Jodoin prépare un document qui sera envoyé sous peu à la ville, mais ne fera aucun autre commentaire sur ce dossier, a laissé savoir le père Wesley Wade.

Il est extrêmement difficile de trouver de l’information sur le curé Louis de Gonzague Daigle. Il est né en juillet 1912 à Saint-Charles-de-Kent et il est devenu vicaire des paroisses Saint-Léonard et Edmundston de 1932 à 1939.

Il a ensuite fondé la paroisse Saint-Raphaël-sur-Mer en 1939, avant de se voir attribuer la prêtrise de la paroisse Sheila-Bellefeuille en 1946.

Il est décédé, mais il nous a été impossible de déterminer l’année de sa mort.

«Il est notre fondateur»

Le conseil 6967 des Chevaliers de Colomb de Sheila porte également le nom du père Louis de Gonzague Daigle, son fondateur. Le Grand Chevalier de ce regroupement, Aquila Sonier, a avoué n’avoir jamais entendu parler de tels soupçons avant quelques jours seulement.

«Il est notre fondateur. S’il est prouvé qu’il a eu des problèmes avec la justice, c’est certain que nous ne garderons pas ce nom. Des arénas ont changé de noms récemment. Nous ne ferons rien tant que ça ne sera pas prouvé, mais si ces informations sont fondées, nous verrons à entreprendre les démarches nécessaires. Les Chevaliers de Colomb sont le bras droit de l’Église et sont là pour aider les familles. Ça ne serait pas une bonne idée de garder ce nom. Mais je suis comme Saint Thomas. Je dois le voir pour le croire», a-t-il commenté.

De 2012 à 2014, l’ancien juge à la retraite Michel Bastarache a mené un processus de conciliation avec les victimes de prêtres, à la demande du Diocèse de Bathurst. Plus de 200 personnes avaient été rencontrées.

Le tout avait débouché à des compensations financières de 18 millions $ aux victimes, mais aucun nom de prêtre avait été rendu public.