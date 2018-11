Un aîné du N.-B. sur cinq vit sous le seuil de la pauvreté

Les aînés francophones sont plus pauvres que les aînés anglophones. Les femmes âgées de plus de 65 ans sont plus à risque de pauvreté que les hommes.

C’est ce que dévoile une nouvelle étude effectuée par le professeur d’économie de l’Université de Moncton, Maurice Beaudin. Il a présenté les résultats de sa recherche au Pavillon Léopold-Taillon, mercredi.

L’étude démontre que la proportion des personnes aînées vivant sous le seuil de pauvreté est à la hausse au Nouveau-Brunswick.

La province compte presque 150 000 personnes âgées de 65 ans et plus. De 2005 à 2015, le pourcentage ayant un faible revenu est passé de 17% à 20,2%. Cela représente une hausse de presque 11 000 personnes, un nombre comparable à celui de la population de Bathurst.

Pour Luc Doucet, directeur général de l’Association francophone des aînés du NB, l’étude de M. Beaudin brise le mythe selon lequel tous les aînés sont bien nantis. Celui qui est aussi président de la Maison Nazareth voit la pauvreté des aînés de près lors de soupes populaires à Moncton.

«Il y a un bon nombre de personnes aînées qui viennent, parce que c’est un repas de moins qu’ils ont besoin de faire durant la semaine.»

«Il y a une chronique publiée dans l’Acadie Nouvelle (signée par Bernard Thériault) il y a quelques semaines où on disait que les aînés sont tous bien nantis. On suggérait (au gouvernement) de laisser faire les aînés afin de se concentrer sur les plus jeunes. Mais je dois vous dire que ce n’est pas le cas.»

L’étude de M. Beaudin avance que les francophones, les femmes, les personnes habitant dans des centres urbains du nord de la province et ceux qui habitent en région rurale sont plus à risque de pauvreté.

Le revenu moyen des aînés francophones (après les impôts) est de 25 762 $, c’est-à-dire 5164$ de moins que celui des aînés anglophones. Le revenu moyen des femmes âgées de plus de 65 ans est 2757$ plus bas que celui des hommes.

Des racines profondes

Selon les intervenants présents lors du dévoilement de l’étude de M. Beaudin, mercredi, la pauvreté chez les aînés a des racines profondes.

«Ce n’est pas une situation soudaine. C’est un état qui s’est établi au fil du temps. C’est pour ça que les cohortes plus âgées subissent davantage ce phénomène de précarité socioéconomique: ils n’avaient pas des emplois bien rémunérés, syndiqués avec des fonds de pension d’employeurs. Tout s’enchaîne», explique M. Beaudin.

«Une fois arrivés à la retraite, les coûts de la vie ne diminuent pas soudainement. Ça continue à augmenter et on voit arriver de nouveaux problèmes de transport, de logement et de santé qui prennent encore plus de ressources.»

Le vieillissement de la population n’est vraisemblablement pas sur la veille de se terminer au Nouveau-Brunswick. Si la tendance se maintient, le pourcentage de Néo-Brunswickois ayant plus de 65 ans va passer de 19,5% à 31,3%, d’ici 2038.

Une situation très difficile à changer

Jean-Luc Bélanger, ancien directeur général de l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick. Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

Il n’existe pas de «solution miracle» pour la problématique de la pauvreté chez les aînés. Elle ne peut cependant pas être ignorée, étant donné que le nombre de personnes âgées dans la province ne fera qu’augmenter au cours des prochaines années.

Comme l’explique le professeur d’économie Maurice Beaudin, la pauvreté chez les aînés ne peut pas être réglée «d’un coup de baguette magique». On comprend pourquoi quand on se penche sur la cause de la situation.

Le revenu après l’âge de 65 ans est intimement lié aux antécédents sur le marché du travail. Quand une personne a obtenu un revenu modeste pendant toute sa carrière, il arrive souvent qu’elle ne se soit pas bien préparée pour la retraite.

À la suite de leur carrière, ces personnes dépendent uniquement du programme de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément de revenu garanti. La situation se complique quand le coût de vie augmente.

«Les choix deviennent de moins en moins évidents. Pour les personnes qui ont des besoins financiers, on peut avoir des difficultés au niveau de l’épicerie, de l’habitation, des déplacements ou autres», mentionne Jean-Luc Bélanger, ancien directeur général de l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick (AFANB).

Dans son rapport, M. Beaudin suggère ainsi qu’on s’attaque à la cause du problème en promouvant les emplois syndiqués et les régimes de retraite.

L’AFANB recommande pour sa part au gouvernement provincial de nommer un ministre responsable des aînés.

À l’heure actuelle, les questions sur les aînés font partie de la longue liste des responsabilités de la ministre du Développement social, Dorothy Shephard.

L’association suggère aussi d’augmenter les revenus provenant du programme de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément de revenu garanti, qui n’ont pas été bonifiés depuis bien des années.

Jean-Claude Basque, coordonnateur provincial du Front commun pour la justice sociale. – Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

«On pourrait également réduire les impôts pour les aînés (ayant un revenu net de moins de 30 000 $), ainsi que les taxes foncières», ajoute Jean-Claude Basque, coordonnateur provincial du Front commun pour la justice sociale.

D’autres pistes de solution incluent l’amélioration des services à domicile et du plan public des médicaments sur ordonnance. Les intervenants présents lors du dévoilement de l’étude de M. Beaudin ont également recommandé qu’Ambulance NB, le Programme extra-mural et les foyers de soins de niveaux 3 et 4 soient pris en charge par le secteur public.

Enfin, il a été proposé d’augmenter le nombre de logements sociaux pour les aînés, tout en priorisant les formules coopératives et les organismes à but non lucratif.