1,8 M$ pour l’Arbre de l’espoir: «L’union fait la force»

Pour le coprésident de la campagne de l’Arbre de l’espoir, Denis Larocque, «l’objectif, c’était de battre l’année passée». En 2017, le Radiothon de l’Arbre de l’espoir avait récolté plus de 1,6 million $. Cette année, ce sont 200 000$ de plus qui ont été amassés.

«Je pense que les gens le font avec le cœur. Je pense que tout le monde est touché par ça. C’est aussi simple que ça. On veut aider son prochain parce qu’on ne sait pas quand ça peut nous arriver. L’union fait la force. C’est ensemble qu’on arrive à faire de grandes choses. Il y avait beaucoup d’amour aujourd’hui (vendredi)», a confié Joannie Benoit, coprésidente de la campagne.

Les cyclistes du Tour de l’espoir ont remis le dernier chèque de la journée. Ils ont amassé 300 000$. C’est près du double de ce qu’ils avaient récolté en 2017.

Au cours des 13 heures du radiothon diffusé sur les ondes de Radio-Canada Acadie, plusieurs ont témoigné de leur lutte contre le cancer. Diana Dupuis, originaire de Grande-Anse, n’en a vaincu pas un, mais bien deux.

La femme âgée de 65 ans qui habite aujourd’hui Riverview a reçu son premier diagnostic en 2003.

Diana Roy (à droite), originaire de Grande-Anse, a vaincu deux cancers. – Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle

«C’était ma première expérience en oncologie. J’ai eu des traitements de radiation. J’étais OK après ça. Exactement 10 ans après, j’ai reçu un diagnostic de cancer du sein qui a aussi attaqué mes poumons et mes os. J’ai eu mes traitements de chimio. J’ai perdu mes cheveux. J’ai passé à travers tout ça et ce n’était pas plaisant, mais je n’ai jamais perdu espoir. J’ai toujours cru que j’allais guérir», a-t-elle confié à l’Acadie Nouvelle.

Après avoir entendu les gens raconter leur lutte contre cette terrible maladie, elle s’est dit qu’elle devait faire la même chose pour encourager la population à donner.

«Je ne pensais pas que c’était aussi important que ça, mais j’ai écouté ce radiothon toute la journée. Les témoignages m’ont assez touché et je me suis dit qu’il n’y a personne qui n’a pas été affecté par cette maladie, que ce soit quelqu’un de la famille ou un ami, même un collègue de travail, ça ne fait pas de différence», a-t-elle indiqué soulignant l’esprit de famille qui règne au centre d’oncologie Dr-Léon-Richard de Moncton où elle reçoit encore des traitements.

Le Radiothon de l’Arbre de l’espoir célébrait ses 30 ans cette année. Les présidents et coprésidents passés ont été reconnus. Martin Latulippe est l’un d’eux.

«C’est un retour aux sources. Ça éveille toute sorte de souvenirs, que ce soit des survivants que j’ai rencontrés ou des gens que j’ai perdus, parce qu’on devient très proche des ambassadeurs et des jardiniers. Donc, plein d’émotions, mais en même temps je trouve ça très bien que l’Arbre de l’espoir soit encore fort et présent dans les communautés. J’ai beaucoup apprécié le geste et ça m’a rappelé comment le monde est bon et généreux en Acadie», a-t-il avancé.

Les fonds recueillis par la campagne 2018 permettront la réalisation de différents projets dans cinq grands secteurs: le Centre d’oncologie Dr-Léon-Richard; l’Auberge Mgr-Henri-Cormier; les unités satellites du nord du Nouveau-Brunswick; la recherche contre le cancer; et la promotion de saines habitudes de vie.

«Il faut que les gens reconnaissent que c’est vraiment quelque chose de spécial qu’on a: une espèce de cadeau. Il faut en profiter en sachant que le cancer est quelque chose qui affecte beaucoup de familles», a indiqué Gilles Lanteigne, président-directeur général du réseau de santé Vitalité.