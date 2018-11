Avis de confinement en vigueur dans toutes les écoles francophones du Sud

MISE À JOUR: l’avis de confinement a été levé, vendredi, en début d’après-midi. Les activités ont repris leur cours dans toutes les écoles touchées

Un avis de confinement est en vigueur pour toutes les écoles du District scolaire francophone Sud (DSFS) depuis vendredi avant-midi. Des mesures ont aussi été imposées aux écoles anglophones de Moncton et de Dieppe, mais ont été levées en début d’après-midi.

Un message publié dans les réseaux sociaux, qualifié d’«inquiétant» par les autorités scolaires, est en cause.

La porte-parole du DSFS affirme par courriel qu’un «confinement préventif» a été «activé afin d’assurer la sécurité des élèves». L’avis pourrait demeurer en vigueur «pour le reste de la journée scolaire».

Personne ne peut entrer ni sortir des écoles. Les parents ne pourront pas aller chercher leurs enfants tant que l’avis ne sera pas levé.

Personne ne peut entrer ou sortir de l’école L’Odyssée, à Moncton. – Acadie Nouvelle – Jean-Marc Doiron

Des mesures de précaution ont aussi été mises en place par l’Anglophone East School District selon sa porte-parole, Stephanie Patterson. Elles ont été levées en début d’après-midi en consultation avec la GRC.

«Aucune de nos écoles n’ont reçu de menaces, mais en l’absence de clarifications de la part de la police sur l’importance des préoccupations dans les écoles francophones, nous avons imposé une mesure de “hold and secure” dans les écoles de Moncton et de Dieppe», dit-elle par courriel.

Les élèves et le personnel des écoles anglophones touchées pouvaient se déplacer d’un local à l’autre, mais ne peuvent entrer ou sortir de édifice tant que l’avis de confinement n’est pas levé.

Un message qui circule chez les jeunes

Selon le District scolaire francophone Sud, tout cela a été causé par un message a été publié dans les réseaux sociaux. Il ne cible pas une école en particulier, mais a «été jugé tout de même inquiétant» par les autorités scolaires.

Selon une source qui se trouve présentement dans une école du Grand Moncton et à qui nous avons parlé (mais qui souhaite demeurer anonyme pour éviter de possibles représailles), un message menaçant a très largement circulé au sein de la population étudiante francophone.

On ignore pour l’instant si le message en question (dont nous avons obtenu copie et qui est rédigé en anglais) est bel et bien celui qui a placé les districts scolaires sur un pied d’alerte.

Plus de détails à venir