Continuité et changement de garde à la SPCA la Vallée

Un changement à la présidence et un refuge qui déborde de chats et de chiens en attente d’adoption ne semblent pas empêcher la SPCA la Vallée de mener à bien ses objectifs et ses activités quotidiennes.

L’organisme poursuit sa mission qui est de se vouer à la protection des animaux abandonnés de la région de Grand-Sault et de favoriser la prévention de la cruauté envers ceux-ci.

La présentation, mardi soir, de l’assemblée générale annuelle a permis à Patricia Roberge d’accéder à la présidence de l’organisme qui a pignon sur rue dans le DSL de Drummond.

Mme Roberge a indiqué vouloir augmenter la présence de la SPCA dans sa communauté et favoriser diverses activités de financement au cours de son mandat (de trois ans)

La loterie de type chasse à l’as présentée par la SPCA la Vallée dans le cadre de son dernier exercice financier aura permis à l’organisme sans but lucratif de solidifier ses acquis et d’améliorer ses installations.

Le profit de 296 000$ tiré de la populaire loterie lui a entre autres permis de devenir l’unique propriétaire de l’immeuble du chemin Falls Brook Hill.

Dressant le bilan des activités qui se sont déroulées au refuge de la SPCA de mars 2017 et à 2018, la présidente sortante, Julie Dubé, a fait savoir que l’organisme avait réussi à dénicher une famille d’accueil à pas moins de 300 chiens et chats.

En ce moment, 37 chats et 9 chiens sont en attente d’une famille.

La SPCA la Vallée a d’ailleurs lancé un appel à la population afin de l’aider à surmonter le problème de surpopulation de chats.

Les gens sont ainsi invités à prendre soin d’un chat errant qui pourrait éventuellement se présenter en le nourrissant et lui donnant de l’eau tout en lui fournissant un petit abri de fortune.

«Nous sommes conscients que l’hiver approche et que beaucoup de chats sont à l’extérieur. Malheureusement, nous avons présentement 37 chats en notre possession et ne pouvons pas en prendre plus pour l’instant», a expliqué Julie Dubé.