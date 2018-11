Des lendemains de tempête difficiles dans le Sud-Est

La tempête de neige qui a frappé le sud-est du Nouveau-Brunswick a laissé des milliers de gens sans électricité dans les régions de Moncton, Sackville et Shediac.

Au plus fort de la tempête, plus de 46 600 abonnés d’Énergie NB étaient sans courant jeudi. Vendredi matin, près de 8000 foyers sont toujours sans électricité. Le comté de Kent est la région la plus affectée avec plus de 3200 personnes affectées.

Le sud-est du Nouveau-Brunswick a été balayé par une tempête de neige jeudi. – Acadie Nouvelle : Patrick Lacelle

«Nos équipes travaillent fort pour rétablir le courant à nos clients, nos collègues et nos voisins pendant cet important événement météorologique qui a touché durement certaines régions du Canada atlantique», a indiqué Énergie NB sur les médias sociaux.

Le Grand Moncton a reçu 24 cm de neige jeudi. Les vents ont également soufflé fort, à plus de 80 km/h, ce qui a entraîné des arbres à tomber sur des lignes électriques.

Énergie NB prévoit que la majorité des pannes seront résolues d’ici la fin de la journée.