Discours du trône: Higgs et le gaz de schiste obtiennent le feu vert

L’Assemblée législative adopte le discours du Trône du gouvernement de Blaine Higgs et ouvre la porte à la levée partielle du moratoire sur le gaz de schiste.

Les progressistes-conservateurs ont réussi à faire adopter leur feuille de route politique comme ils l’entendaient avec l’aide de l’Alliance des gens et l’appui inattendu d’un député libéral.

Gerry Lowe de la circonscription de Saint-Jean-Havre a décidé de faire cavalier seul chez les libéraux en votant pour le sous-amendement du gouvernement pour ajouter la levée du moratoire sur le gaz de schiste dans la région de Sussex au discours du Trône.

Le reste du caucus libéral et les trois députés du Parti vert ont voté contre le sous-amendement, puis contre le discours du Trône en général.

M. Lowe a également voté contre le discours du Trône.

Malgré leurs réticences de la semaine dernière, les trois députés de l’Alliance des gens ont voté pour les modifications au discours du Trône et pour le discours en général.

Armé de la confiance de l’Assemblée et d’une feuille de route qui mentionne clairement la levée de l’interdiction sur la fracturation hydraulique dans la région de Sussex, le premier ministre Higgs a indiqué vendredi qu’il n’entendait plus soumettre la question du moratoire à un autre vote des députés.

Le cabinet pourrait modifier le règlement sur le moratoire pour permettre l’exploitation du gaz de schiste dans la région de Sussex avant la fin de l’année, a précisé M. Higgs.

Gery Lowe a expliqué son appui au gaz de schiste par la présence d’un terminal de gaz liquéfié sous-utilisé dans sa municipalité.

«S’il y a suffisamment de gaz à Sussex et qu’on peut le transporter jusqu’au terminal et inverser le flot, il y aura peut-être plus d’impôts pour notre ville», a confié le député.

M. Lowe a cependant voté contre le discours du Trône dans son ensemble en raison des incertitudes qui règnent à son avis concernant l’avenir des programmes sociaux importants pour les gens de sa circonscription comme la gratuité des études postsecondaires et des services de garde.

Gerry Lowe n’a pas à craindre de répercussions de la part de son caucus plus qu’il s’agissait d’un vote libre chez les libéraux.

Le porte-parole du parti en matière d’énergie, Benoît Bourque, a cependant indiqué que le parti était toujours officiellement contre le gaz de schiste malgré l’opinion du député Lowe.