L’ancien hôpital Hôtel-Dieu de Campbellton bientôt vendu

Selon des informations obtenues par l’Acadie Nouvelle, l’ancien hôpital Hôtel-Dieu de Campbellton serait sur le point d’être vendu à un promoteur immobilier qui souhaite reconvertir l’édifice en unités de logement.

Construit en 1920, l’imposant immeuble de la rue Arran – voisin du poste de la GRC – n’a plus la vocation d’hôpital depuis un bon moment, soit le début des années 90, date de l’ouverture de l’Hôpital régional de Campbellton.

Cela dit, il n’est pas vacant pour autant. On y retrouve notamment les bureaux du Centre de santé mentale du Restigouche, de la Santé publique ainsi que ceux du service d’admission des Collèges communautaires du Nouveau-Brunswick. En tout, près d’une centaine de personnes y travaillent sur une base régulière.

Mais voilà, l’édifice quasi centenaire serait sur le point d’être cédé par le gouvernement provincial à un groupe de promoteurs immobiliers de la région ayant l’intention de le convertir en un complexe de logements. Joint par téléphone, l’un des partenaires du projet n’a pas voulu commenter l’information.

Propriétaire des lieux, le ministère des Transports et de l’Infrastructure a toutefois confirmé avoir conclu une convention d’achat-vente.

«Le ministère a effectivement l’intention de déménager ces bureaux. Le centre a des limitations sur le plan architectural et présente des problèmes de conformité au code (du bâtiment) de même qu’en ce qui concerne les équipements techniques. La vente ne sera pas finalisée tant que les occupants et les programmes n’auront pas été déplacés dans l’édifice Roseberry Square à la fin de l’été ou au début de l’automne 2019», souligne Jérémy Trevors, porte-parole du ministère.

Au centre-ville

Une partie des bureaux actuels déménageront ainsi selon le ministère dans les locaux de l’ancien commerce Woolworth situé sur la rue Roseberry à Campbellton, un immeuble de 18 000 pieds carrés vacant depuis près de 25 ans. Cet immeuble est également la propriété des deux promoteurs impliqués dans la transaction de l’ancien Hôtel-Dieu. La partie avant de l’immeuble – celle qui donne sur la rue Roseberry – est inoccupée alors que la partie arrière comprend, entre autres, la bibliothèque du Centenaire de Campbellton et d’autres bureaux.

«Une très bonne nouvelle» pour le centre-ville de Campbellton

À la Ville de Campbellton, on se réjouit de la possibilité de cette transaction. Joint en entrevue, la mairesse Stéphanie Anglehart-Paulin avait en effet peine à contenir sa satisfaction. C’est qu’un tel déménagement au cœur du centre-ville pourrait changer de façon positive la dynamique du centre-ville. Et c’est d’autant plus d’actualité que la Ville vient justement d’enclencher un processus de revitalisation pour ce secteur.

«C’est une très bonne nouvelle. Le timing ne pourrait être meilleur pour un tel développement dans ce secteur. Ce serait tout simplement génial si ça se concrétise», exprime-t-elle.

Selon la mairesse, non seulement ce déménagement remplirait un immense vide auquel on peine à trouver un locataire depuis plus de deux décennies, mais cela apporterait une vitalité certaine dans le centre-ville.

«On parle plusieurs dizaines d’employés qui pourraient y travailler quotidiennement. Ça apporterait donc un achalandage fort intéressant en ville, donc bon pour les boutiques, les restaurants, etc. Ça pourrait également avoir un effet d’entraînement sur les autres édifices vacants. On peut difficilement imaginer meilleur scénario pour notre centre-ville», exprime-t-elle, se croisant les doigts pour que la transaction se concrétise.

Toujours selon la mairesse, les promoteurs auraient également effectué récemment l’achat d’un terrain vacant situé à l’arrière du bureau poste, donc à deux pas du Roseberry Square, ce qui lui laisse présager que ce lot servira de stationnement.

Pour Mme Anglehart-Paulin, l’autre bonne nouvelle dans cette possible transaction, c’est que le déménagement n’encourra pas la création d’un nouvel édifice vacant.

«De ce que je comprends, l’ancien Hôtel-Dieu serait rénové et développé en une nouvelle vocation. Ç’aurait été dommage de remplir un édifice vacant pour en créer un autre ailleurs. Là, tout semble fonctionner», dit-elle.

Autre projet

La vente d’un autre édifice d’importance de Campbellton pourrait également se concrétiser sous peu. Des négociations ont en effet lieu pour la propriété adjacente à l’ancien Hôtel-Dieu, soit la maison-mère de la congrégation religieuse des Filles-Marie-de-l’Assomption. Cela fait quelques années maintenant que songent à vendre leur bâtiment ainsi que l’infirmerie qui y est rattachée. Rien n’est encore officiel, mais la congrégation confirme néanmoins être en négociation sérieuse avec un promoteur potentiel.

«On voudrait vendre, mais demeurer locataires. Nous sommes une congrégation vieillissante et c’est plus ardu de gérer et administrer de tels avoirs. On préférerait donc les céder, mais continuer de louer ce dont on a besoin. On est en pourparlers avec quelqu’un en ce moment. C’est sérieux, mais on veut quand même prendre le temps de bien faire les choses», exprime Sr Dolorès Bourque.