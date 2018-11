L’avis de confinement est levé dans les écoles francophones du Sud

L’avis de confinement visant toutes les écoles du District scolaire francophone Sud (DSFS), émis vendredi avant-midi, a été levé. Les mesures préventives imposées aux écoles anglophones de Moncton et de Dieppe ont également pris fin.

«Cette décision a été prise après consultation avec la Gendarmerie royale du Canada et le North American Center for Threat Assessment and Trauma Response, une firme spécialisée en évaluation de la menace», fait savoir la porte-parole du DSFS, Ghislaine Arsenault, par courriel.

Les activités scolaires ont repris leur cours normal. Le transport scolaire fonctionnera tel que prévu pour le reste de la journée, rapporte Mme Arsenault.

Les mesures levées plus tard à l’école Mathieu-Martin

La levée des mesures s’est fait avec un peu de retard à l’école Mathieu-Martin de Dieppe. C’est ce qu’a constaté le journaliste de l’Acadie Nouvelle présent près de l’entrée.

Les élèves et les membres du personnel ont retrouvé leur liberté de mouvement vers 13h45 plusieurs minutes après leurs confrères des autres établissements de la région.

Les élèves ont été invités à quitter l’école et à se rendre au campus de Dieppe du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, situé à deux pas de là. C’est là qu’ils pourront monter à bord de leur autobus scolaire, à l’heure habituelle.

Des agents de la Gendarmerie Royale du Canada étaient sur place.

Un message «inquiétant» mis en cause

Un message publié dans les réseaux sociaux a été l’élément déclencheur de ce branle-bas de combat. Il a été qualifié d’«inquiétant» par les autorités scolaires, qui précisent qu’il ne ciblait pas une école en particulier.

Selon une source au sein du système scolaire à qui nous avons parlé (mais qui souhaite demeurer anonyme pour éviter de possibles représailles), un message menaçant a très largement circulé au sein de la population étudiante francophone.

On ignore pour l’instant si le message en question (dont nous avons obtenu copie et qui est rédigé en anglais) est bel et bien celui qui a placé les districts scolaires sur un pied d’alerte.

Plus de détails à venir