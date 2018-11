L’avis d’ébullition est prolongé d’un autre mois à Bouctouche

Les citoyens de Bouctouche devront attendre un autre mois avant de pouvoir consommer l’eau directement du robinet. L’avis de faire bouillir l’eau, qui est en vigueur depuis le début octobre, a été repoussé jusqu’au 21 décembre.

Roland Fougère, maire de Bouctouche, explique que les températures froides de la mi-novembre ont compliqué les travaux d’amélioration du réservoir d’eau de la ville. L’équipe des travaux publics doit nettoyer des prises d’eau de la municipalité.

«Notre grand réservoir est plein et on procède au nettoyage des prises d’eau. On s’est donné jusqu’au 21 décembre, mais ça pourrait être plus tôt.»

«Les gros froids, les -20 degrés et les -24 degrés ont causé des problèmes. Aux endroits où on faisait le nettoyage, l’eau coulait dans des stationnements d’immeubles d’habitation et ça gelait à mesure.»

La municipalité avertie qu’en raison du nettoyage, «il est possible que l’eau puisse changer de couleur» et que les citoyens observent des fluctuations de pression. Dans ces cas, on recommande de faire circuler l’eau dans la maison pendant 5 à 10 minutes.

Pendant que l’avis d’ébulition est en vigueur, toute eau destinée à la consommation doit être portée «à forte ébullition pendant une minute». Cela comprend toute eau servant à la préparation de lait maternisé et de jus, à la fabrication de cubes de glace, au lavage de fruits et légumes à la cuisson et à l’hygiène dentaire.

La municipalité de Bouctouche a commencé les travaux d’amélioration de son réservoir d’eau à la fin août. Le projet a eu lieu pendant un mois sans problème, mais au début octobre, une chute de pression dans le système d’eau a déclenché un avis de faire bouillir l’eau.

Les employés de la Ville s’attendaient à ce que le tout soit réglé le 30 novembre, ou même plus tôt. Dame Nature a cependant brouillé les cartes.

«Je lève mon chapeau aux employés des travaux publics. Ils travaillent dans des conditions qui ne sont pas faciles. On essaie de travailler aussi rapidement qu’on peut pour lever l’avis de faire bouillir l’eau», assure le maire Roland Fougère.

Les adultes, les adolescents et les enfants plus âgés peuvent prendre leur douche, leur bain ou se laver en utilisant l’eau du robinet, mais doivent faire attention de ne pas avaler d’eau. Les enfants plus jeunes et les bébés doivent être lavés à l’éponge, et on doit d’assurer qu’ils n’avalent pas d’eau.

La vaisselle et les vêtements peuvent être lavés dans l’eau du robinet, à la main «ou à la machine».