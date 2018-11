Le service d’obstétrique sera rétabli le 7 janvier à Bathurst

Le service d’obstétrique reprendra le 7 janvier à l’Hôpital régional Chaleur de Bathurst.

Une rencontre a eu lieu jeudi entre le ministre de la Santé, Ted Flemming, le député de Bathurst-Ouest-Beresford, Brian Kenny et le député de Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore, Denis Landry.

Le pdg du réseau de santé Vitalité, Gilles Lanteigne, leur a expliqué son plan pour mettre fin à la crise, et ils ont trouvé un terrain d’entente. «J’ai présenté au ministre […] l’ensemble des initiatives qui ont été prises par la direction du réseau et le personnel soignant pour rétablir les services dans les plus brefs délais», dit-il.

Ce plan propose, entre autres, un meilleur aménagement de l’unité d’obstétrique, le retour au travail des infirmières qui reviennent d’un congé de maladie et la formation de nouvelles infirmières.

«Nous nous sommes entendus pour une réouverture officielle le 7 janvier 2019, à moins bien sûr d’évènements extraordinaires. Nous sommes toutefois confiants que cette date de réouverture sera respectée.»

Le service d’obstétrique est fermé à la population depuis le 30 octobre en raison d’un manque de personnel infirmier. Entretemps, les femmes de la région doivent accoucher à Campbellton ou Miramichi.

Le maire de Bathurst, Paolo Fongemie, s’est dit soulagé d’apprendre cette nouvelle. «Je remercie le pdg d’avoir travaillé activement sur le dossier», dit-il.

Il a aussi indiqué que sa sortie publique sur Facebook a possiblement eu impact sur une prise de décision rapide des autorités. «Comme maire de Bathurst, j’ai un devoir d’agir pour le bien des citoyens de ma municipalité. Je suis content de l’impact de mon travail», a-t-il exprimé. – GC