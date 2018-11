N.-B.: 30% des jeunes se sont procuré du cannabis légal

Un sondage révèle qu’une personne sur dix s’est procuré du cannabis en magasin dans les Maritimes depuis la légalisation de cette drogue, le 17 octobre.

Mené par la firme Corporate research associates (CRA), il s’agit du premier coup de sonde dans la région portant sur le pourcentage de la population adulte qui a acheté des produits dans un magasin.

Le sondage indique que 10% de la population de Moncton et de Fredericton a acheté de la marijuana chez Cannabis NB.

Richard Foot, directeur du Urban Report, une publication qui regroupe l’ensemble des sondages effectués par CRA, n’est guère surpris de ces résultats, qui confirment ceux obtenus à l’automne 2017.

«À ce moment-là, 10% des répondants avaient indiqué qu’ils envisageaient de se procurer de la marijuana après la légalisation», explique la présidente et directrice de l’exploitation de CRA, Margaret Brigley.

Richard Foot mentionne qu’il y aura d’autres sondages qui seront menés sur «l’or vert». «Nous voulons continuer à suivre à la trace les habitudes de consommation de cannabis de la population des Maritimes», dit-il.

La sonde a été effectuée dans les quatre grandes villes de la région: Moncton, Fredericton, Saint-Jean et Halifax. Plus de 400 adultes âgés de 18 ans et plus, dans chacune de ces villes, ont participé à l’étude.

Une tendance à la hausse

Une autre donnée se démarque dans ce premier sondage, selon la directrice.

Parmi ceux qui n’ont pas encore acheté légalement du cannabis, une personne sur cinq de la région de Moncton compte le faire prochainement. Le pourcentage est pratiquement le même à Fredericton.

Mme Brigley est donc d’avis que le nombre de personnes ayant déjà fait au moins un achat sera plus élevé dans le prochain sondage.

Elle tient à préciser que le sondage n’a pas tenu compte de la quantité de produits achetés.

Trois jeunes sur dix

La génération des 18 à 34 ans sort du lot dans ce sondage. Des chiffres beaucoup plus élevés sont observés de son côté. En moyenne, presque trois jeunes sur dix ont déjà mis la main sur un produit de cannabis.

Le président de la Société médicale du Nouveau-Brunswick, Dr Serge Melanson, tient à rappeler aux Néo-Brunswickois que même si le cannabis est maintenant légal au Canada, il n’est pas nécessairement sécuritaire pour la santé.

«Nous savons que la consommation du cannabis peut être particulièrement néfaste pour les personnes âgées de moins de 25 ans ou celles atteintes de problèmes de santé mentale. De plus, le cannabis contient les mêmes toxines et les mêmes produits chimiques cancérogènes que la cigarette», explique-t-il.

Le cannabis serait également relié à des problèmes de concentration et d’apprentissage chez les jeunes.