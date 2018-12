Un canular en Saskatchewan est à l’origine du confinement

Les élèves de l’école Mathieu-Martin de Dieppe ont terminé leur journée plus tôt que prévu, vendredi. - Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

Des dizaines d’écoles du sud du Nouveau-Brunswick ont été visées par des mesures de confinement, vendredi. Il y a finalement eu plus de peur que de mal, puisqu’il s’est avéré que la menace visait une école de la Saskatchewan.

Tout a commencé vendredi matin lorsque le District scolaire francophone Sud (DSFS) a reçu un message privé préoccupant sur Facebook. Il contenait des menaces envers certaines écoles.

La directrice générale du DSFS, Monique Boudreau, raconte que la Gendarmerie royale du Canada a été appelée en renforts afin de participer à l’évaluation de la menace, visiblement issue de la région et «vague».

«Lorsqu’on l’a regardé, on a pu facilement déceler qu’il n’y avait pas de menace», dit-elle. Les autorités ont donc décidé de ne pas mettre en oeuvre de mesures préventives. Elles ne s’attendaient pas à ce qui leur est tombé dessus par la suite.

Peu de temps après, le parent d’un élève de l’école Mathieu-Martin de Dieppe a signalé à la GRC qu’un message préoccupant circulait sur Snapchat (une application mobile très populaire chez les adolescents).

L’Acadie Nouvelle a obtenu une image qui a circulé très librement au sein de la population estudiantine.

On peut y voir un message faisait référence à un «massacre» prévu à l’heure du lunch par 30 personnes armées de machettes et d’armes à feu de petit calibre.

On y remarque aussi une note – qui semble avoir été ajoutée par un deuxième usager – qui fait mention des «Martin kids» (ce qui a vraisemblablement été perçu comme une référence aux élèves de l’école Mathieu-Martin de Dieppe).

La directrice générale du District scolaire francophone Sud, Monique Boudreau, en point de presse, vendredi après-midi à Dieppe. – Acadie Nouvelle: Pascal Raiche-Nogue

La menace a été jugée assez sérieuse pour pousser le DSFS à émettre un avis de confinement pour ses 37 écoles éparpillées dans le sud de la province, vers 11h30. Le District scolaire anglophone Est a lui aussi adopté des mesures préventives dans ses écoles de Moncton et de Dieppe.

Il s’est avéré que le fameux texte menaçant ciblait en fait l’école «Martin Collegiate», à des milliers de kilomètres de Dieppe, et pas du tout l’école Mathieu-Martin.

«La GRC nous a confirmé que cette menace était en fait la même que celle de l’école Martin Collegiate à Regina, en Saskatchewan», affirme Monique Boudreau.

Jeudi soir, la police de Regina a eu vent de l’existence d’un «Snap» évoquant des menaces à l’école Martin Collegiate et de captures d’écran qui circulaient sur Facebook. Selon ce que rapporte le quotidien Regina Leader-Post, les autorités ont fini par remonter jusqu’à sa source et par arrêter un adolescent. Il s’agissait en fait d’un canular.

L’avis de confinement a finalement été levé dans l’ensemble du District scolaire francophone Sud – sauf à l’école Mathieu-Martin et à l’établissement voisin, soit le Carrefour de l’Acadie– à 13h20.

Les écoles anglophones de Moncton et de Dieppe ont elle aussi repris leurs activités normales en début d’après-midi.

Après les menaces, une valise suspecte

Les élèves et le personnel de l’école Mathieu-Martin sont restés confinés un peu plus longtemps que leurs confrères des autres établissements, vendredi après-midi.

C’est qu’une valise suspecte a été trouvée dans l’école alors que les autorités et le personnel étaient en état d’alerte.

Les élèves de Mathieu-Martin et du Carrefour de l’Acadie ont donc été évacués vers le campus de Dieppe du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, situé à deux pas de là.

«Une fois qu’on a évacué les élèves, il y a un élève qui a réclamé sa valise. Elle a été ouverte devant l’élève, la GRC était présente», explique Monique Boudreau.

La valise suspecte ne contenait rien de dangereux.

«Je voulais sortir de l’école pour ma sécurité»

Les rideaux des fenêtres de l’école Le Mascaret, de Moncton, sont restés fermés pendant une bonne partie de la journée, vendredi. – Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

Les élèves des écoles Mathieu-Martin de Dieppe ont vécu toute une journée, vendredi.

En matinée, une capture d’écran d’un texte décrivant une menace a commencé à circuler parmi les jeunes. Peu après, ils ont reçu la consigne comme quoi personne n’avait le droit d’entrer ou sortir de l’école.

«À la fin du deuxième cours, j’ai entendu quelque chose à propos de la menace. Je voulais sortir de l’école pour ma sécurité. Mais il y avait déjà des policiers autour de l’école et ils ne laissaient personne entrer ou sortir», a affirmé un élève à l’Acadie Nouvelle.

«J’ai vu le texte (de la menace). Quelqu’un me l’a montré en classe. Mais ça avait l’air irréaliste. On parlait de 30 personnes qui allaient venir», a ajouté un autre élève.

Jusqu’à midi, les élèves et le personnel pouvaient circuler librement à l’intérieur de l’école, tant que personne n’entrait ou ne sortait de l’établissement. Par la suite, ils ont été confinés à l’intérieur des salles de classe. Il était même interdit de circuler dans les corridors pour aller aux toilettes.

«On nous a demandé de ne pas faire de bruit, au cas où il (l’auteur de la menace) serait dans le bâtiment.»

«On est resté dans nos classes jusqu’à 13h50, à peu près. On a regardé un film. On a socialisé. On ne faisait pas grand-chose.»

Lorne Chesse a eu une mauvaise surprise quand il s’est présenté à l’école Mathieu-Martin, vendredi après-midi. L’homme d’Ammon, juste en dehors de Moncton, avait l’intention d’assister à la partie de basketball de ses deux petites-filles.

«J’ai tenté d’ouvrir la porte de l’auditorium, mais c’était fermé. Je me suis rendu à la porte de l’administration, mais il n’y avait toujours rien. Enfin, quelqu’un est venu me dire que l’école était en confinement.»

«J’ai demandé si quelqu’un s’était fait mal. Elle m’a répondu que non. C’est ça le plus important. Le reste m’indiffère. Je n’ai pas encore eu de nouvelles de mes petites filles, mais aussi longtemps que tout le monde est en sécurité, c’est OK», a-t-il mentionné d’un ton émotif.

Juste avant 14h, on a annoncé à l’interphone que les élèves devaient quitter l’école pour la journée. Les autobus se sont présentés aux heures régulières – deux heures plus tard – dans le stationnement du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus de Dieppe.