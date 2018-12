George H. W. Bush est mort à l’âge de 94 ans

Le 41e président des États-Unis, George H. W. Bush, est mort vendredi soir à l’âge de 94 ans.

Son décès survient huit mois après celui de son épouse Barbara.

La présidence de George Bush senior a été marquée par la guerre du Golfe, au début des années 1990. Les États-Unis étaient alors à la tête d’une coalition de 35 États, sous l’égide de l’ONU, contre l’Irak, pour mettre fin à l’occupation du Koweït.

Après la guerre, sa cote de popularité a souffert en raison des problèmes économiques, ce qui a conduit les électeurs américains à le démettre de ses fonctions après un mandat.

Héros de la Seconde Guerre mondiale, George Herbert Walker Bush a également occupé ses fonctions durant la chute de l’Union soviétique.

George H. Bush et le président soviétique Mikhail Gorbachev. – AP

Fils de sénateur, George H. W. Bush avait un impressionnant curriculum vitae qui lui a permis de gravir les échelons politiques. Il a été membre du Congrès, ambassadeur à l’ONU, président du Parti républicain, chef du bureau américain de liaison en Chine, directeur de la CIA et vice-président sous Ronald Reagan.

Quelques années après lui, son fils, George W. Bush, a également accédé à la présidence des États-Unis. Dans un communiqué, il a louangé la compassion de son père, et l’amour qu’il a donné à toute sa famille.

Le président actuel Donald Trump a adressé ses condoléances à la famille. Il a souligné le jugement et le leadership du disparu. Donald Trump estime que le président Bush a inspiré des générations d’Américains à se lancer dans le service public.

M. Trump a aussi indiqué que George Bush père est toujours demeuré humble, malgré ses grandes réalisations.

L’ex-président Bill Clinton, qui a succédé à George H. W. Bush, se rappellera surtout de « sa longue vie de service, d’amour et d’amitié », et de sa dévotion envers son épouse Barbara et ses enfants.

George H.W. Bush en 1989. – AP

L’ancien président Barack Obama estime que George H. W. Bush a laissé comme testament « que le service public est noble ».

L’ancien leader soviétique Mikhaïl Gorbatchev dit avoir beaucoup apprécié la gentillesse et la simplicité du disparu.

Le premier ministre canadien Justin Trudeau a rappelé « le service exemplaire et le profond engagement de George H. W. Bush à son pays ».