L’Acadie des terres et forêts sera omniprésente aux Jeux de l’Acadie

Les représentants de la délégation invitée et du COFJA 2019 en compagnie de la mascotte Acajoux. - Gracieuseté

Une délégation issue du territoire de l’Acadie des terres et forêts se joindra aux nombreux participants qui prendront part à la 40e Finale des Jeux de l’Acadie.

En dévoilant l’identité de sa délégation invitée, le comité organisateur de l’événement n’a pas hésité à faire référence au Congrès mondial acadien qui s’est tenu dans la région hôtesse des jeux à l’été 2014.

Ainsi, des athlètes et des accompagnateurs en provenance de la MRC du Témiscouata, de l’État du Maine et de l’école John Caldwell de Grand-Sault se mêleront à cette grande messe annuelle sportive et culturelle que représente la Finale des Jeux de l’Acadie.

«Plusieurs élèves de descendance acadienne, pour une raison ou une autre, ne fréquentent pas les écoles francophones et ne sont donc pas admissibles aux Jeux de l’Acadie. Nous désirons permettre à certains de ces élèves de découvrir et de renouer avec leur héritage acadien. Voilà pourquoi le Nouveau-Brunswick sera représenté dans cette délégation invitée», a expliqué Bertrand Beaulieu, le président du comité organisateur de la 40e Finale des Jeux de l’Acadie 2019 (COFJA).

Même s’ils prendront part à l’ensemble des activités qui seront à l’horaire, il faut noter que les résultats des participants invités ne seront pas comptabilisés dans les statistiques officielles de cette finale dont les retombées économiques sont estimées à plus de 1,5 million $ pour la région hôtesse.

La 40e Finale des Jeux de l’Acadie se déroulera du 26 au 30 juin 2019, dans les communautés de Grand-Sault, Drummond, Saint-André et de Saint-Léonard.

Plus de 3 500 athlètes, accompagnateurs et visiteurs sont attendus dans les comtés de Madawaska et Victoria pour l’occasion.