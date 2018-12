Mieux-être des jeunes: «l’école n’est plus seule à veiller»

Les services en santé mentale offerts dans les écoles continuent de soulever des préoccupations.

Récemment, Émile Couturier, président de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, dénonçait les failles présentes dans le système scolaire à cet égard.

Les services en santé mentale demeurent une grande priorité pour Lucie Martin, présidente de l’Association des enseignantes et enseignants francophones du N.-B.

En 2017, elle notait une grande pénurie de professionnels en santé mentale dans les écoles.

Ce constat a été suivi d’une vaste consultation auprès des enseignants francophones pour en savoir davantage sur des situations problématiques présentes dans les écoles.

Un rapport renfermant les conclusions de cette consultation a été remis au ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick.

«On constate exactement la même chose que les jeunes. D’ailleurs, c’est encore le dossier principal sur lequel on travaille avec le ministère de l’Éducation. On a fait l’état d’urgence de la situation au ministère et on y travaille encore», relate Lucie Martin.

La pénurie de professionnels dans les écoles et la longueur des listes d’attente poussent plusieurs parents à la recherche d’aide pour leurs enfants à se tourner vers le secteur privé. Mme Martin a récemment reçu des plaintes affirmant que dans certaines écoles, les services sont offerts par des spécialistes unilingues anglophones.

«Au privé, c’est majoritairement en anglais que ça se passe. Puis des fois ce n’est pas un spécialiste du privé, mais c’est le seul service que nous pouvons avoir. C’est vrai qu’il y a des listes d’attente, mais avec un psychologue anglophone, ça veut dire que toute la communication avec l’enfant, les parents et les enseignants sera en anglais.»

Pour pallier au problème en général, la province a annoncé des investissements de 8,8 millions $ pour soutenir les programmes de santé mentale dans les écoles en septembre 2017.

Avec l’argent, on prévoyait d’embaucher près de 100 employés supplémentaires pour travailler avec les équipes Enfant-Jeune, qui offrent des services d’évaluation et d’intervention en milieu scolaire, communautaire et familial.

«D’après les échos que je reçois, il n’y a pas eu beaucoup d’amélioration.»

Lucie Martin, présidente de l'AEFNB. Émile Couturier, président de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick.

Pas surprenant

Dany Desjardins, directrice des services de soutien à l’apprentissage du District scolaire francophone du Nord-Ouest, n’est pas surprise que la Fédération des jeunes francophones du NB soit préoccupée par ce dossier.

Depuis un an, le mandat de livrer les services en santé mentale aux jeunes appartient au programme de la Prestation des services intégrés (PSI), explique-t-elle. Cette approche vise une meilleure collaboration entre les différents intervenants qui œuvrent auprès des jeunes, de la maternelle à la 12e année, lorsque ceux-ci font face à des problèmes familiaux, comportementaux et de santé mentale. Elle permet ainsi d’offrir un accès rapide aux services.

«Avec l’avènement de la PSI, plusieurs ministères ont dû changer leur façon de livrer les services aux jeunes et aux familles. Au DSFNO, la dernière année en a été une d’apprentissages et d’ajustements majeurs aux modes de fonctionnement dans nos écoles.»

En tentant de corriger un problème spécifique, le gouvernement provincial s’en est créé un autre. Le transfert de spécialistes aux équipes Enfant-Jeune, une composante du programme PSI, a créé de nouveaux défis pour les districts scolaires. Au départ, on croyait que l’investissement de 8,8 millions $ allait permettre d’ajouter des ressources qui travaillent auprès des jeunes au quotidien.

«Nous sommes maintenant conscients que le rôle des équipes EJ est de livrer des soins thérapeutiques à long terme auprès des jeunes; un mandat qui est essentiel et qui fait une différence. Par contre, le modèle de la PSI n’avait pas prévu comment on peut répondre aux besoins immédiats des jeunes ni comment on peut faire de la prévention dans nos écoles.»

Avant le transfert des spécialistes, les élèves pouvaient les rencontrer quand ils en ressentaient le besoin, car ils étaient toujours présents à l’école. Par exemple, à la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany d’Edmundston, qui compte quelque 950 élèves, environ 200 jeunes avaient recours au soutien des travailleurs sociaux scolaire annuellement

Bien que des mentors en gestion de comportement sont toujours en place dans les écoles primaires du nord-ouest, dans les écoles secondaires, le district scolaire doit composer avec un manque d’effectifs.

«Il manque un pont entre l’enseignant de classe, qui est un travailleur de première ligne, et l’équipe EJ. Il ne faut pas négliger l’expertise qu’apportaient nos travailleurs sociaux scolaires et nos psychologues scolaires dans nos écoles.»

Mme Desjardins a quand même espoir que la situation actuelle va s’améliorer pour les jeunes.

«Une force de la Prestation des services intégrés est que l’école n’est plus seule à veiller au mieux-être des jeunes.»