Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick vendue pour 331 millions $

Enbridge a annoncé mardi la vente des filiales Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick Société en Commandite et Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick (ensemble Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick) à Liberty Utilities pour 331 millions $.

Liberty Utilities est une filiale qui appartient en totalité à Algonquin Power and Utilities.

Une vice-présidente d’Enbridge, Cynthia Hansen, a expliqué que « la vente de cette franchise s’harmonise avec les priorités d’Enbridge en privilégiant le développement et la croissance de ses marchés principaux ».

Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick exploite et entretien plus de kilomètres de 1200 kilomètres de pipeline de distribution de gaz naturel dans 12 communautés du sud du Nouveau-Brunswick et dessert 12 000 clients.

La clôture de la transaction demeure sujette aux autorisations réglementaires et aux autres conditions de clôture habituelles, prévues pour 2019.