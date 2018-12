Le successeur de Brian Gallant sera désigné à Saint-Jean

Le prochain congrès à la direction du Parti libéral du Nouveau-Brunswick aura lieu à Saint-Jean.

Le conseil d’administration du parti s’est réuni en fin de semaine pour décider de la marche à suivre afin de trouver un successeur à l’ex-premier ministre Brian Gallant.

Le président de l’Association libérale du Nouveau-Brunswick, Joel Reed, a annoncé dans un courriel aux membres du parti la création d’un comité chargé d’organiser un congrès à la direction.

Le conseil d’administration a également décidé que le congrès aura lieu à Saint-Jean à une date qui n’a pas encore été déterminée.

«Le dernier congrès à la direction tenu dans cette ville remonte à 1998 et nous avons hâte de rassembler les libéraux de partout dans la province dans la ville portuaire. Cet événement s’annonce prometteur pour notre parti!»

Les libéraux ont remporté une seule circonscription dans la grande région de Saint-Jean le 24 septembre, et ce, par seulement 10 voix.

Quatre ans plus tôt, le parti avait réussi à faire élire trois députés dans les environs de la ville portuaire.

Le Parti libéral a l’intention d’offrir à ses membres la possibilité de voter pour le candidat de leur choix par téléphone ou en ligne.

Le comité organisateur doit se réunir «dès que possible» pour établir la date et les règles du congrès et présenter ses propositions au conseil d’administration «d’ici la mi-janvier».

Le conseil d’administration du parti a également accepté officiellement en fin de semaine la démission de Brian Gallant à titre de chef.

La démission de M. Gallant entrera en vigueur dès que son successeur aura été choisi.

«Au nom des membres du parti, je tiens à remercier Brian et (son épouse) Karine pour leurs services envers notre province et notre parti», a confié Joel Reed.

Brian Gallant a annoncé sa démission le mois dernier à la suite de la chute de son gouvernement qui a perdu sa majorité à l’Assemblée législative lors des élections provinciales.

Les libéraux ont recueilli 37,8% des suffrages et ont fait élire 21 députés contre 31,9% et 22 députés pour le Parti progressiste-conservateur et le premier ministre Blaine Higgs.

M. Higgs est à la tête d’un gouvernement minoritaire appuyé par les députés de l’Alliance des gens depuis le 9 novembre.