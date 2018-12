Moncton maintient son taux d’imposition

Les citoyens de Moncton échapperont à une hausse du taux d’imposition en 2019.

Le conseil municipal a adopté lundi soir un budget d’exploitation de 157,5 millions $ pour l’année 2019.

Bonne nouvelle pour les propriétaires: le taux de taxation restera fixé à 1,6497 $ par 100$ d’évaluation. En revanche, la facture annuelle d’eau et d’égout d’un ménage type à Moncton augmentera de 32$.

La municipalité devrait bénéficier de recettes fiscales plus importantes grâce à la croissance de son assiette foncière (+3,84 %).

En raison de l’augmentation de la valeur foncière et de son développement soutenu, la Ville voit la subvention de péréquation versée par le gouvernement provincial coupée en deux. En 2019, la Ville recevra donc 3,9 millions $, au lieu de 6,9 millions $ en 2018.

La municipalité doit gérer la hausse de plusieurs postes de dépenses.

D’abord, les conseillers ont accepté de verser des subventions de 3,9 millions $ à divers organismes locaux, dont une somme de 468 000$ afin d’aider les organismes et les agences qui se consacrent à la réduction de la pauvreté.

Ensuite, les coûts liés aux services de surveillance policière de la GRC ont augmenté d’environ 7% par rapport à 2018, notamment en raison de l’entrée en fonction de quatre nouveaux membres du personnel.

À cela s’ajoute une augmentation de plus de 600 000$ (9,5%) du budget de Codiac Transpo, afin de financer les nouveaux trajets et services d’autobus, notamment à destination et au départ du Centre Avenir.

Malgré tout, la Ville prévoit un surplus situé entre en 300 000$ et 750 000$ en 2018 et n’envisage pas de déficit pour l’année 2019.