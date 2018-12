Chasse à l’as d’Inkerman: le gros lot atteindra 4 millions$!

Le gros lot de la chasse à l’as du comité du pont d’Inkerman atteindra 4 millions $ la semaine prochaine.

André LeBlanc et Carole Brideau de Memramcook, tout près de Moncton, n’ont pas tiré l’as de coeur vendredi midi. Ils ont plutôt retourné le 8 de pique.

Le couple empoche tout de même la somme de 210 458$.

Visiblement heureux, M.LeBlanc a exprimé «qu’il souhaitait payer ses dettes» avec son gain, qui arrive à point juste avant le temps des Fêtes.

Les ventes de la semaine ont dépassé le million de dollars, un objectif visé par le comité depuis plusieurs semaines. Le Comité en est maintenant à sa 48e semaine de tirage.

Il reste maintenant 5 cartes dans le paquet.

Le plus haut montant jamais mis en jeu

Tout près d’un an après le début de la Chasse à l’as, l’épisode tire à sa fin. Selon la responsable des bénévoles, Glenda Robichaud, la cagnotte s’élèvera à plus de 4 millions de $ la semaine prochaine.

Il s’agira du plus haut montant jamais enregistré depuis la chasse à l’as de Lamèque, à 3,9 millions de $.

«C’est complètement fou, on en revient pas encore», dit-elle.

Les bénévoles ont mis beaucoup de temps dans ce parcours, mais Mme Robichaud croit que l’adrénaline surpasse la fatigue.

«C’est tellement excitant chaque semaine, on ne voit pas le temps passer et on a du plaisir. On le sait que les vacances de Noël arrivent à grands pas», ajoute Mme Robichaud.

Confirmation lundi

Glenda Robichaud aura la confirmation lundi des détails techniques sur la fin officielle de la Chasse à l’as. Elle peut confirmer cependant que le dernier tirage aura lieu le 20 décembre. «J’attends encore une confirmation officielle du gouvernement provincial. Je vais envoyer un communiqué par la suite pour donner tous les détails», précise-t-elle.

La responsable des bénévoles estime que l’argent dans les coffres s’élève maintenant à environ 5 millions $.