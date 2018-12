Le PDG d’Assomption Vie annonce sa retraite

Le président-directeur général d’Assomption Vie, André Vincent, annonce sa retraite. Il sera remplacé par Sébastien Dupuis, qui oeuvre au sein de l’entreprise depuis 17 ans.

M. Vincent restera en poste jusqu’à la fin du mois. Dès le 1er janvier, il deviendra conseiller principal au nouveau PDG et ce, jusqu’à sa retraite officielle, le 30 juin.

Depuis qu’il a pris les commandes de l’entreprise, en avril 2013, M. Vincent a mené une «transformation majeure» de ses activités qui a permis «des améliorations dans chacun des secteurs d’activités». Il a notamment guidé Assomption Vie dans son virage numérique, une manoeuvre «essentielle afin de bien positionner l’organisation pour l’avenir».

«Je suis très fier du travail accompli et de la voie sur laquelle se trouve la compagnie. Assomption Vie est en bonne santé et je la laisse en bonnes mains à un nouveau président-directeur général qualifié, à une équipe de direction forte ainsi qu’à des employés professionnels déterminés à assurer son essor et sa pérennité», a affirmé dans un communiqué de presse celui qui est originaire du Québec.

Après avoir obtenu son baccalauréat en administration des affaires de l’Université de Moncton, M. Dupuis s’est joint en 2001 à Assomption Vie en tant qu’analyste financier. Il a occupé de nombreuses fonctions dans l’entreprise, dont celles de directeur des finances, chef de la gestion des risques et, tout récemment, vice-président – chef de la direction financière et des partenariats stratégiques.

Il a obtenu, en 2005 et en 2011, le prix de gestionnaire de l’année lors de la remise des Prix d’excellence d’Assomption Vie.

«Assomption Vie occupe une place bien spéciale dans mon cœur depuis 2001. C’est donc un honneur pour moi d’entamer ce nouveau chapitre professionnel au sein de cette organisation. Je désire remercier M. Vincent pour le travail remarquable qu’il a entrepris durant ces six dernières années et je compte profiter de son séjour chez nous à titre de conseiller principal afin que cette transition se déroule tout en douceur», a mentionné M. Dupuis.

Fondée en 1903, Assomption Vie offre des produits d’assurance vie et maladies graves, d’assurance collective, de placements et de retraite ainsi que des prêts hypothécaires. Elle est présente dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Son siège social de l’entreprise est situé à Moncton.